台東縣消防局 蘇稚茜獲十大傑出救護員

台東縣消防局高級救護隊隊員蘇稚茜（中），獲選全國十大傑出救護技術員特別獎。（楊漢聲翻攝）

友善列印
中國時報
／台東報導

台東縣消防局高級救護隊隊員蘇稚茜，參加台灣急診醫學會今年度十大傑出救護技術員甄選，在全國各縣市消防單位激烈競爭下脫穎而出，獲選本年度全國十大傑出救護技術員特別獎，並於23日下午在台灣急診醫學會會員大會公開頒獎表揚。

蘇稚茜於6年前調回家鄉台東服務，積極爭取參加長達1280個小時的EMTP訓練，考取EMTP證照後自願到最繁忙的台東高救隊服務，迄今約4年的時間，超過3000件救護出勤，31次的ROSC（恢復自發性循環），5人次的OHCA成功救治出院。

救人一命 睡眠不足也值得

獲台灣急診醫學會肯定，蘇稚茜表示，腦海中還記得自己第一次救回病患的情況，1名遊客帶著家屬到台東遊玩，在逛夜市無預警昏倒，她到場後立即施行CPR及AED，最後恢復心跳，幾日後患者用著比自己還溫熱的雙手跟她道謝，讓她深刻感到自己工作的重要性，睡眠不足也值得！

她說，很高興獲殊榮，會選擇消防工作，「就是希望能幫助更多需要幫助的人」，她熱愛救護工作，依然會堅持在救護這個崗位上，一日消防人終生消防人。

台東縣消防局表示，台東縣縣長黃健庭非常重視消防救災救護工作，自7年前開始消防局陸續成立了6支高級救護隊，並開放高級救護技術人員使用7種急救用藥，急救成功率已從99年的5％，到去年的27.56％。

護衛鄉親 消防局加強專業

消防局今年再推動到院前心電圖「護心行動」計畫，將持續充分運用專業人員、裝備之效能，提升到院前緊急救護品質，肩負起保障鄉親生命安全的重任。

(中國時報)

多樣化湯品 特大份量大口吃 動物園吹吹樂 飯店推驚喜球

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。