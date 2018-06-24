台東縣消防局 蘇稚茜獲十大傑出救護員

2018年06月24日 04:11 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

台東縣消防局高級救護隊隊員蘇稚茜，參加台灣急診醫學會今年度十大傑出救護技術員甄選，在全國各縣市消防單位激烈競爭下脫穎而出，獲選本年度全國十大傑出救護技術員特別獎，並於23日下午在台灣急診醫學會會員大會公開頒獎表揚。

蘇稚茜於6年前調回家鄉台東服務，積極爭取參加長達1280個小時的EMTP訓練，考取EMTP證照後自願到最繁忙的台東高救隊服務，迄今約4年的時間，超過3000件救護出勤，31次的ROSC（恢復自發性循環），5人次的OHCA成功救治出院。

救人一命 睡眠不足也值得

獲台灣急診醫學會肯定，蘇稚茜表示，腦海中還記得自己第一次救回病患的情況，1名遊客帶著家屬到台東遊玩，在逛夜市無預警昏倒，她到場後立即施行CPR及AED，最後恢復心跳，幾日後患者用著比自己還溫熱的雙手跟她道謝，讓她深刻感到自己工作的重要性，睡眠不足也值得！

她說，很高興獲殊榮，會選擇消防工作，「就是希望能幫助更多需要幫助的人」，她熱愛救護工作，依然會堅持在救護這個崗位上，一日消防人終生消防人。

台東縣消防局表示，台東縣縣長黃健庭非常重視消防救災救護工作，自7年前開始消防局陸續成立了6支高級救護隊，並開放高級救護技術人員使用7種急救用藥，急救成功率已從99年的5％，到去年的27.56％。

護衛鄉親 消防局加強專業

消防局今年再推動到院前心電圖「護心行動」計畫，將持續充分運用專業人員、裝備之效能，提升到院前緊急救護品質，肩負起保障鄉親生命安全的重任。

(中國時報)