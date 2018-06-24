苦讀中文 新住民喜戴方帽

2018年06月24日 04:11 中國時報 陳慶居 、 賴佑維 、 蔡依珍 ／綜合報導 ／綜合報導

適逢畢業旺季，苗栗縣頭份市亞太創意技術學院因董事會已作出停辦決議並送教育部核備，678位畢業生成末代畢業生，夾雜離情與感傷；健行科技大學越南籍畢業生阮氏銀一度因上課時幾乎聽不懂老師說什麼，常回宿舍獨自啜泣，不放棄下23日順利畢業。

亞太創意技術學院於1988年成立為親民工專，2004年改制為技術學院，2010年8月改為現在的校名，近幾年因經營權易主。董事會已於6月7日決議停辦，預定月底前將停辦計畫送到教育部。

亞太678名畢業生昨下午出席畢業典禮，儘管成為亞太最後一屆，未來或許就沒有母校，但仍平常心看待，抓緊時機與三五好友或找師長合影留念，開心取得學位和專長。對於在校的261名學生，教育部和學校居間協調育達及中國2科大協助轉學安置，可以接續就學完成學業。教職員部分，年資滿20年以上者可申請自動退休，20年以下者則資遣。

健行科技大學碩、學士畢業生共2822人，越南籍阮氏銀跟著嫁到台灣的姊姊來台讀大學，原本只會一點點中文，幾乎聽不懂老師說什麼，一度怨嘆為何來台，但她不想放棄，苦讀中文，甚至老師上課寫板書的筆順都是她學習中文的方式，並到餐廳打工和客人互動學中文。如今聽、說相當流利，簡單的讀、寫也不成問題，目前在人力仲介公司打工，協助翻譯，將來畢業後，也想留在台灣工作。

健行科技大學另名畢業生簡佑哲則是籃球隊當家主將，將在7月9日投入SBL選秀，很感謝在學校的訓練，讓自己球技越來越好。

龍華科大的畢業生代表李博玄則特別身著排灣族傳統服飾感性致詞，讓畢業典禮洋溢原民風。化材系楊宇斌，國中時因腦瘤昏迷，2度開刀、住院長達1年才撿回一命，但肌肉控制能力不如從前，求學路上備嘗艱辛，他不氣餒、更努力向學，甚至獨力完成專題，參加全國技專校院學生實務專題製作競賽一路過關斬將進入決賽，還報考碩士班，求學不倦讓人敬佩。

(中國時報)