成年家扶兒 尋獲貴人

2018年06月24日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

陳秀燕獲20年認養人表揚，她與姊姊善心菜攤阿嬤陳樹菊一同行善。（盧金足攝）

「林叔叔，感謝您！」41歲楊志堅23日在家扶基金會舉辦的「2018年全國扶幼感謝暨表揚大會」完成心願，找到38年前認養他的貴人林宗明，他手裡緊抱當年「林叔叔」送的變形戰鬥車，與從他3歲認養到18歲的林宗明重逢，兩人緊緊擁抱，出席的總統府祕書長陳菊也紅了眼眶。

來自恆春的陳秀燕，20多年來認養9名受助童，她的姊姊是獲選時代雜誌百大人物的善心菜攤阿嬤陳樹菊。她說，從小母親從菜市場帶蔬果回來送給生活困苦的家庭，最好的身教感染全家人。這對姊妹默默行善，成為弱勢孩子最大的支持力量。

家扶基金會23日在行政院中部辦公室禮堂舉行「全國扶幼感謝暨表揚大會」，認養40年獲表揚的林宗明，看到螢幕出現他當年與認養童去水庫玩的照片，一頭霧水，隨後看到一名年輕人現身，喊他「林叔叔！」原來30多年前認養的小朋友已長大成人。

楊志堅表示，因家境清寒，林宗明從他3歲一直認養到18歲，他帶妻小從台南來台中，帶禮物外，還有讀國小時，林送他的變形戰鬥車，雖只是1台塑膠模型車，卻是他的寶貝，30多年來一直在身邊。

楊志堅說「林叔叔就像我的親人！」林宗明欣慰受助童自立有成，當年跟著父親去與楊志堅相見歡的兒子林東瑜，也加入父親認養行列。

(中國時報)