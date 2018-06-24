循環農業園區 嘉縣擔心落空

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中國時報
／嘉縣報導

繼雲林縣大動作表態爭取冷鏈物流中心後，嘉義縣政府23日也發聲，強調縣府5月分才配合農委會要求，重新分案提送「農業冷鏈物流園區」及「農作循環園區」等2案到農委會，沒想到現在卻傳出中央另有屬意，憂心多時努力恐成空，呼籲中央應重視嘉義縣之前規畫的成果。

嘉義縣長張花冠去年曾對外表示，「嘉義縣循環農業園區建設經營計畫」即將由農委會核定報院，成為前瞻計畫內重要的農業施政項目，並允諾撥款50億元作為計畫建設經費。但如今中央卻計畫在桃園、彰化等地設置「冷鏈物流園區」及「農業產業園區」，而非嘉義縣，縣府昨天也呼籲中央應考量在嘉縣設置「冷鏈物流園區」及「農業產業園區」。

縣府農業處農村發展科長康昌榮指出， 縣府2016年12月底即檢送「嘉義縣循環農業園區」初步計畫至農委會，並在2017年4月獲得農委會原則支持，之後配合中央不斷修改計畫，更於今年5月依農委會意見分案提送「農業冷鏈物流園區」及「農作循環園區」等2案到農委會，但之後卻沒下聞。

沒想到，近日卻冒出新的選址地點，讓縣府感覺「被割稻仔尾」，於是發表聲明，強調嘉縣位居雲嘉南農業生產中心，交通運輸動線暢通，具有成為全國重要的生產及加工基地潛力；且縣府早已進行規畫，並積極解決園區土地取得問題，如果在嘉縣設置「冷鏈物流園區」及「農業產業園區」，將比其他縣市時程更為縮短，呼籲中央正視嘉義縣的努力。

(中國時報)

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