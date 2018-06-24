動物園吹吹樂 飯店推驚喜球

壽山動物園23日舉辦水上紙船吹吹樂活動，高雄市觀光局長曾姿雯（中）與小朋友同歡，現場充滿趣味及笑聲。（柯宗緯翻攝）

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中國時報
／高雄報導

搶搭世界盃足球熱潮，壽山動物園23日舉辦「水上紙船吹吹樂」，小朋友兩兩一組，費盡心思將紙船吹向球門。寒軒飯店則推出足球造型巧克力甜點，不只可吃下肚外，如果支持球隊輸球，想發洩情緒還可拿來「砸」。

壽山動物園昨舉辦「陸上龍舟大賽」，園方搭配世足熱，推出水上紙船吹吹樂，小朋友賣力將紙船吹向球門，但狀況百出，有人越吹越遠，也有人濺得滿身溼，但氣氛嗨到爆，觀光局長曾姿雯也撂落去比拚。

曾姿雯表示，因應暑假到來，壽山動物園6月30日到8月31日推出3大優惠活動，刷一卡通或持好玩卡入園，隨行12歲以下兒童免費；今年適逢動物園40周年，身分證最後1碼有4或0的民眾也免費，另外周六、日下午4時30分後可享星光票半價優惠。

寒軒飯店近日改造「驚喜球」甜點，翻身為足球造型相當吸睛，裏頭以鬆餅當底，餡料採用當季新鮮水果、鮮奶油，最大可做到20人份，可加入冰淇淋，甚至客製化放上訂婚戒指，讓對方驚喜萬分，驚奇度破表。

業者笑說，世足賽近來爆冷門，萬一球迷看到支持的球隊輸球，想要一發怨氣，也可買一顆可「砸」，又可吃的巧克力足球，這顆可吃的足球，外皮是白巧克力，內部包住200顆小巧克力；民眾吃之前可以盡情砸，不收清潔費。

(中國時報)

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