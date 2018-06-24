收延畢花圈 成畢典另類焦點

2018年06月24日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

畢業收到花不稀奇，新竹市中華大學1名陳姓延畢生疑似被朋友們惡搞，在畢業典禮前夕集資贈送一整排花圈，還故意架在醒目的校門口，恭賀他「延畢快樂」、「大器晚成」，讓經過的同學笑到岔氣，讓這名畢不了業的學生，反而成為畢業典禮的「焦點」。

據花店業者表示，一般婚喪喜慶較常送立式花圈，但因體積龐大又常被風吹倒，訂製的情況愈來愈少，畢業典禮送花圈給單一學生的情形還沒遇過，目前每座花圈行情約為700元，6座則為4200元。

中華大學23日舉行畢業典禮，口耳相傳的話題，都圍繞在收到整排花圈的管理學院陳姓延畢生，校門口外牆的6座花圈，除了「延畢快樂」之外，還貼上陳姓學生與辣模的合照，其他面分別寫上「學無止盡」、「國家棟材」、「大器晚成」、「莫忘初衷」、「魔無止盡」，惡搞意味十足。

根據了解，送花圈的朋友們過去疑似曾被陳生開玩笑作弄過，一群人打賭陳生會延畢，不料一語成讖，6名友人異想天開集資送6座花圈，以揶揄方式惡搞老友，希望他延畢生涯在歡笑中渡過。

校方表示，由於花圈上的字眼未涉及人身攻擊，也沒有辱罵字眼，相信只是為了開玩笑或惡作劇，校方尊重學生表達自我意願，暫讓花圈擺在校門旁，不會刻意移除。

至於陳姓大學生雖然延畢，仍有資格與同屆同學一起參加畢業典禮，據悉陳對好友的惡搞玩笑看得很坦然，其他學生則認為在校門口看到花圈，感覺怪怪的，但也有人認為，大費周章送花圈代表朋友們的真誠祝福，頗有紀念價值。

(中國時報)