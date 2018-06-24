薪鮮話就博會 釋2100職缺

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中國時報
／台北報導

北市就業服務處23日在市政大樓舉辦「台北人力銀行薪鮮話」就業博覽會，聯合46家廠商，釋出近2100個工作機會給社會新鮮人與求職者，吸引將近4000人參與，最後媒合率約54.32％。

就服處表示，5月南軟園區徵才、昨台北人力銀行薪鮮話大型就業博覽會，另外還有6月29日要舉辦的暑期工讀聯合招募活動，都是專為年輕畢業生準備的正職及兼職與實習的徵才活動。

以昨活動為例，現場有近3900人參與，共2548人面試，媒合1384人、媒合率54.32％；參加者中，有博士9人及碩士398人投遞履歷，其中29歲以下1624人投遞履歷，媒合990人，媒合率為60.96％。

就服處認為，參與求職者素質整齊，其中有一人除有觀光產業專業，還曾在資策會自學IT設計課程，加上英文能力佳，堪稱是跨領域學習的優秀人才。而在求職人數排行榜上，幾次蟬聯前幾名的京站百貨求職人數依然高居榜首，另外，瑞興商銀緊追在後，首開行政職缺讓現場湧入大批人潮，聯華食品也很受歡迎。

緊接著29日舉辦的暑期工讀聯合招募活動，提供新鮮人暑期打工的機會，當天直接面試，立即通知錄取與否。8月18日將針對青銀族群舉辦就業博覽會，到時候歡迎需要的求職者前來參加。

(中國時報)

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