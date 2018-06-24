捐髮助癌友 長髮男孩秒變帥

2018年06月24日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市兒童少年保護協會23日舉辦「義捐秀髮、美麗重生」活動幫助癌友，不分男女老少紛紛響應，甚至有馬來西亞的小留學生，特別返台捐髮，其中4歲男孩陳以叡追隨哥哥去年捐髮的步伐，也在今年捐出長髮，讓陳爸爸笑言：「我明明是生2個兒子，怎麼好像在養2個女兒！」

綁著4根沖天炮、外表秀氣宛如可愛小女孩的陳以叡，昨捐出近30公分的烏黑秀髮給癌友，在設計師巧手下頓時變時尚小帥哥，看到自己嶄新面貌也不禁綻放笑靨。

「幾乎沒有人認為他是男生，沙灘阿公甚至當眾脫他褲子想驗明正身！」陳以叡的媽媽廖欣怡坦言小兒子長相秀氣，更容易被當女生，但不曾遭異樣眼光，都以冷風吹乾避免傷髮質，直言蓄髮時常被「捐錢比捐髮實際」勸阻，她也一度擔心悉心呵護的秀髮被丟掉，很開心議員萬美玲發起的捐髮活動還號召善心人士捐製假髮錢每束6000元，不用擔心長髮被浪費。

30歲的Mirror則是認為而立之年要給自己留下紀念，不染燙、天天洗潤護，悉心呵護，昨捐出長達屁股的亮麗長髮，還帶著18歲和23歲剪下的長髮響應，一口氣捐3束。

桃園市兒童少年保護協會理事長萬美玲說，化療掉髮經常讓身體受苦痛折磨的癌友，再一次因為異樣的眼光，而心靈受到打擊，因此連年發起捐髮和募款的活動，捐贈給林口長庚醫院癌症資源中心、讓癌友免費借用，目前已製作120頂假髮、嘉惠近400位癌友。

本次響應捐髮者以10到12歲女童最多，年紀最小的是年僅3歲的雙胞胎姊妹，今年已募得33萬假髮製作費、加上去年結餘22萬，將能造福更多病患。

(中國時報)