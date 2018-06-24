芒果節 邀民眾遊台南

台南市代理市長李孟諺（左）贈送芒果給來參加開幕典禮的日本靜岡縣富士宮市市長藤秀忠，彰顯友好情誼。（李其樺翻攝）

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中國時報
／台南報導

一年一度的台南國際芒果節23日正式在走馬瀨農場登場，農委會主委林聰賢、台南市代理市長李孟諺共同主持開幕典禮。李孟諺表示，芒果節期間陸續在玉井等5個產地舉辦特色活動，邀請全台民眾前來台南芒果產區旅遊，體驗「夏日紅寶石」的好滋味。

李孟諺表示，全台灣芒果的產值台南占一半以上，也是最重要的芒果產地，歡迎民眾踴躍參加芒果節的活動，共襄盛舉。李孟諺還準備2顆芒果贈送給來參加開幕典禮的日本靜岡縣富士宮市市長藤秀忠，彰顯2市友好情誼。

林聰賢也表示，台南市舉辦國際芒果節活動，除了幫助農民賺大錢，同時也打開國際通路，他對此予以肯定，也預估今年芒果外銷將增加15％左右。

市府農業局表示，國際芒果節活動期間除在官網提供芒果訂購資訊服務外，也提供「台灣下單、日本取貨」的訂購芒果服務；同時為方便國內消費者，還與7-ELEVEN合作推出2款芒果鮮果盒，已於18日正式上櫃。

台南國際芒果節活動昨天在走馬瀨農場正式開跑後，23日至24日入園，可享門票優惠價100元，再加送50元芒果冰折價券。自6月30日至7月21日起，還先後在玉井、大內、楠西、左鎮、南化等區舉辦芒果節特色活動。

另外，市府觀旅局也媒合旅遊業者，針對各產地特色和活動規畫多元化的旅遊套裝行程，並於芒果產季與台南大飯店、台南商務會館、走馬瀨農場草原餐廳、桂田酒店及福樓等知名飯店及店家，分別推出芒果料理及芒果創意甜點，提供遊客不一樣的芒果饗宴。

(中國時報)

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