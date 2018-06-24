拒家暴 姚采穎擁抱朱立倫

2018年06月24日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

家庭暴力防治法施行20年，民眾拒絕家暴意識抬頭，但近來仍接連發生震驚社會的恐怖情殺分屍案，新北市警察局23日在市民廣場舉行「愛要擁抱、不要家暴」活動，名模姚采穎擔任活動主持人，藝人許效舜也到場高呼「疼惜家人，拒絕家暴」，宣導拒絕家暴觀念。

「愛要擁抱、不要家暴」活動宣導愛的抱抱，姚采穎一聽到「等下要跟左右朋友抱抱」，火速趕到新北市長朱立倫身旁站定，朱立倫轉頭發現左邊竟是姚采穎時，表情略顯尷尬，反倒是姚采穎大方擁抱朱立倫，朱立倫隨後趕緊蹲下，再與身旁的小朋友擁抱化解尷尬。

朱立倫說，家暴發生在社會各個角落，不只是身體上的痛，更痛的在心裡，家暴影響不只在當下，更是一輩子的事；雖然這20年來家暴防治略有成果，但令人遺憾的家暴事件仍時有所聞，就像最近接連發生的恐怖情殺分屍案，都代表社會需要更多愛的教育，對至親至愛的家人，請記得「愛要擁抱，不要家暴」。

警察局長胡木源也說，過去「法不入家門」，但現今社會觀念已改變，警察機關接獲家暴通報件數逐年增加，代表著家庭成員愈來愈重視並且試圖制止家庭暴力發生，希望防治家暴的想法深植在民眾心中，與警察、社政一同聯手，讓家庭悲劇不再上演。

(中國時報)