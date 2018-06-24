社企創業競賽 二手褲新生獲獎

其中第1名「寺日工作室」以回收二手牛仔褲製成新衣，結合弱勢團體，成功獲得評審青睞。（賴佑維攝）

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中國時報
／桃園報導

第2屆桃園市社會企業創業競賽23日舉辦，共46組社會企業新創團隊參加，包含二手衣、生態保護、東南亞語言培訓等，共有10組團隊獲獎，其中第1名「寺日工作室」以回收二手牛仔褲製成新衣，結合弱勢團體，成功獲得評審青睞。

桃園市長鄭文燦表示，競賽共46組團隊報名，選出10組團隊有優渥獎金，團隊也可以申請連續2年、每月8000元的辦公場域租金補助，以及最高20萬元的辦公設備補貼。他說，社會企業以創新的方法，配合財務、服務方法等可行性，來解決部分社會問題。去年獲獎的鄰廚團隊，已轉型為鄰廚社會企業股份有限公司，也有其他團隊進行創業準備。

獲得第1名的寺日工作室設計師張凱琳表示，因為牛仔褲初衷是給工人穿的，因此耐磨損，決定選擇以回收二手牛仔褲，並請心路基金會的庇護工場清洗，再回到工作室內剪裁、拼接。她說，工作室位於大溪南興里，屬於人口老化、外移的社區，也會請弱勢民眾協助簡單的工作，藉此產生工作機會。

張凱琳又說，預計計畫會在年底到群眾募資網站上線，主要目標也放在銷售到國外。另外也以和知名品牌洽談合作，民眾也可以將不要的二手牛仔褲到品牌專櫃回收。

鄭文燦表示，市府揭牌成立社會企業中心，也規畫在中壢新明市場大樓設置小型社會企業育成中心，將來的桃園東門市場綜合大樓若有空間，也會評估規畫設置。

(中國時報)

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