早療畢業 109慢飛天使迎新生

2018年06月24日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

慢飛天使畢業了！高雄109名身心及發展遲緩兒童，23日參加聯合畢業典禮，領取人生的第1張畢業證書。7歲喬喬因基因突變，出生3個月就展開漫漫復健之路，接受早期治療後，學會如廁、拿湯匙吃飯，讓媽媽感動不已。

喬喬4個月大因無法自主排泄，身上裝有腸造口，全身軟趴趴，總是躺著不會出聲，7個月因敗血症住醫院4個多月。2歲確診為「第6對染色體基因突變」，屬於未知名字的罕見疾病，沒有任何特效藥。

「為何我們大人要判她『死刑』呢？」喬媽郭千綺說，喬喬生命力旺盛，歷經10多次大小手術後，沒多久就活繃亂跳，喬媽歷經自責「怎麼會是我遭遇到這樣的事情？」，也一度崩潰不已，後來因喬喬而學會堅強、勇敢面對。

現在喬喬15公斤，可以正常進食，但仍無法言語，僅會用肢體語言表達情緒，也會讓媽媽及家人知道她愛的表現。喬媽欣慰說，她能夠進步到今天的狀況就已夠滿足，希望孩子平安健康長大。

另名罹患罕病結節硬化症的6歲童芸芸，因腦部結節導致神經傳導受阻，影響智力、語言能力，更引發癲癇，時常發作不慎跌倒，摔個鼻青臉腫，爸爸郭哲其必須寸步不離呵護，現在也訓練出敏捷力，搶在她跌到前接住人。

郭哲其坦言，養育罕病兒真的很辛苦，後來與太太懷有第2胎也有陰影，擔心孩子不健康，但如今看著芸芸進步到會自己刷牙洗臉吃飯，已感到欣慰。

(中國時報)