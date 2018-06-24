台日蒸汽火車 當姊妹滿1年

2018年06月24日 04:11 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

台鐵局CT273仲夏寶島號與JR西日本C571山口號因有多處相似點，包括製造工廠、軌距，退休後同樣在文化、觀光占有舉足輕重的角色，因此去年合意締結為「姊妹車」。締結姊妹滿1年的日子，來自日本的85名鐵道員工也組團來台，一起祝賀這段姊妹情誼滿周年。

CT273、C571同樣來自日本川崎車輛公司、軌距同為1.067m，「姊姊」C571是1937年製造，行駛於日本山口縣、島根縣之間；「妹妹」CT273是1943年製造，行駛於台灣西部幹線。

日本的C571退役後，重新命名為「SL山口號」，每年固定在3至6月周末及國定假日行駛，被鐵道迷暱稱為「貴婦人號」；台鐵CT273則是台灣最後一列退休的蒸汽機車，退休後改名為「仲夏寶島號」。可說「姊妹倆」退休後，皆以觀光列車為主要工作，繼續乘載客人穿梭田野。

雙方去年在台鐵玉里車站「仲夏寶島號」首航活動，並且合意締結為「姊妹車」，促進兩國的民間交流及觀光發展。今年，包括日本西武鐵道公司50名員工、夷隅鐵道35名組團來台參加，滿周年活動及寶島仲夏節啟航活動。

CT273蒸汽火車日前遭人檢舉「蒸汽火車冒煙會造成空氣汙染」，導致列車本月進花蓮站參加活動，全程沒有排煙，讓鐵道迷大失所望，23日活動現場，仲夏寶島號終於能正常排煙，讓鐵道迷大呼「有冒煙、鳴笛，才是蒸汽火車」。

台鐵花蓮運務段表示，仲夏寶島號在在玉里車站、客城鐵橋、富里車站等特定景點仍保持「象徵性冒煙、鳴笛」，其他地方盡量不排煙，就是避免「又被盯上」。

台鐵也表示，今年寶島仲夏節在6月23日、30日以及7月7日連續3個周六，以郵輪式列車方式行駛，由玉里車站開行到台東站，沿途停靠富里、池上、關山、山里等站，遊客可透過台鐵郵輪式列車網站或台鐵局售票窗口訂票。

(中國時報)