翻轉雲林 張麗善有信心勝選

2018年06月24日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

國民黨雲林縣黨部23日召開輔選督導會報，國民黨副主席兼祕書長曾永權贈送象微「好彩頭」的白蘿蔔給雲林縣長參選人張麗善。張麗善強調，不僅要讓雲林成為台灣與國際矚目的城市，提出的「雲林上場」政見也獲得愈來愈多人回響，有信心贏得勝選。

曾永權23日率國民黨組發會主委李哲華等人前往國民黨雲林縣黨部，為年底選戰黨籍參選人加油打氣，雲林縣黨部主委林文進、縣長參選人張麗善、斗六市長參選人林聖爵等近百人到場與會。

曾永權表示，民進黨執政已經搞得天怒民怨，到處都有民眾掛白布條抗議，「民進黨不倒，台灣經濟不會好」，期盼大家一起努力，年底的選舉能夠全壘打。

曾永權還強調，民進黨的能源政策錯誤，從早期的非核家園，現在已是「肺核家園」；年底選戰是給民進黨政府的期中考，是台灣人民的機會，國民黨經歷過在野已深刻反省，一定要重返執政，才是後代子孫之福。

張麗善說，民進黨已經全面執政必須向全民負責，但民進黨整個政策失當，只會搞政治鬥爭，士農工商紛紛走向街頭抗議，雲林人口外流嚴重只能淪為配角，現在是雲林上場的時候了。

張麗善指出，麥寮港一定要從工業港轉型為工商綜合港，才能帶動雲林縣經濟；雲林是農業大縣，冷鏈物流中心卻跳過雲林，可見中央不重視雲林農民。今年11月24日選舉是2020總統、立委選舉的前哨戰，所以一定要讓雲林翻轉，讓雲林上場。

(中國時報)