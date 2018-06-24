企業喪失投資信心的五個理由

2018年06月24日 04:11 中國時報 主筆室

國際知名的會計師事務所安侯建業（KPMG）連續第3年發布「CEO前瞻大調查」，發現台灣的大企業執行長對台灣經濟景氣信心連續3年下降，有信心的比例從兩年前的92%劇降到今年的36%；並有高達56%的執行長對今年景氣發展「不予評價」。如此悲觀的調查結果，對各方而言都是一大警訊，值得政府重視並謀求解決之道。

這項在全球11個市場和產業進行的調查，是針對國內年營業額超過5億美元（約152億元新台幣）的企業執行長所做，涵蓋高科技業、製造業、能源業、銀行業和消費零售業，具有相當代表性。令人驚訝的是，在全球調查中，高達73%的受訪者對經濟前景「具有信心」，沒信心的只有4%，不予評價的也只有22%；相較之下，台灣大企業高層對前景的信心度約略只有全球一半（36%）。此外，全球8成執行長認為商務新興趨勢是「敏捷式的行動」，必須快速回應主客觀環境變化，且7成執行長自認已經準備好帶領企業轉型，但台灣也只有半數（54%）受訪企業做好準備。

若大企業高層如此悲觀，當然不可能進行顯著投資，那麼未來國內景氣極可能往負面發展，對就業和薪資都將產生不利影響。對照蔡總統宣稱目前是「20年來台灣經濟發展最好的時候」，這項調查的悲觀看法不僅反諷性十足，甚至可視為大企業對蔡政府經濟施政的「期中不信任投票」；如若蔡政府還是渾渾噩噩、自我感覺良好，那麼年底選舉肯定就要付出巨大代價。

從蔡政府任滿一年之後，就不斷宣示要以「拚經濟」為施政主軸，行政院也列出三大工作重點：全力提振國內景氣、加強建設台灣、推動各項重大改革。在手握行政和立法權下，蔡政府擁有絕對的權力、可以為所欲為，當然要負完全的施政責任。可是，再度「拚搏」一年之後，媒體卻還是直言其效果不佳，導致今年4月國發會洋洋灑灑列出了「八大施政成果」為其塗脂抹粉。

但若真是施政有成、經濟狀況20年來最好，則應該是企業界一片叫好、各種投資計畫不斷推出才是，但我們看到的卻是大企業缺乏信心、對未來感到茫然；那麼，中小企業面臨的狀況大概只會更加惡劣。

其實，就在5月初，一項針對蔡英文總統執政兩周年所進行的滿意度調查，發現只有14%的民眾認為政府在「拚經濟」，有30%的民眾認為政府在「拚政治」，更有43%的民眾認為政府是在「拚選舉」。除了「年金改革」的支持度稍微過半以外，民眾對蔡政府所有政策表現的支持度都不到一半，高達75%的受訪者認為蔡政府沒有實現「讓人民不再低薪」和「縮短工時」的政見，且有57%民眾認為政府沒有落實「非核家園」政見。另外，一半民眾認為蔡總統沒有實現「維持現狀」承諾，當中44%認為蔡總統「九二共識不存在」的主張已經「改變現狀」。

這項調查，其實已點出了大企業執行長對未來沒有信心的五個理由：一、蔡總統「改變現狀」，遭到對岸對台祭出更嚴峻的政經封鎖和軍事威脅，國際大環境對台灣企業更加不利，讓它們更難走出台灣，即使是國際經濟情勢是在往上走，他們也樂觀不起來。二、年金「過度改革」可能造成國內「消費斷崖」，菁英人又才不斷流失、人才引進卻有氣無力；三、「五缺」問題難解，特別是缺電威脅如烏雲罩頂，企業莫不提心吊膽；即使未來真有充足「綠電」，價格卻又高昂到難以消受。四、台灣有限的政府資源全部投注在「不前瞻」的「前瞻基礎建設」，卻無資源引導社會與企業轉型升級，更無心力推動法規鬆綁，企業高層當然樂觀不起來。

第五個理由是蔡政府「政策矛盾的總合」，國內投資欲振乏力，政府卻由負責「新南向政策」的鄧振中政務委員帶領全球規模最大的代表團，參加「2018選擇美國投資高峰會」，到華府尋找投資機會，宣稱這是美台經貿關係價值的展現。企業界看到政府如此矛盾的「拚經濟」，會對台灣經濟前景有信心的，恐怕只會越來越少。

(中國時報)