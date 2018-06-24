2018年06月24日 04:11 中國時報 主筆室

讓柯文哲被追問大半年仍答不出的台灣價值，如今揭曉，原來「綠」才是台灣價值。或許這是民進黨真心話，但政府施政圭臬，不該被扭曲成區分敵我的思想檢查工具，作為始作俑者的蔡總統若悶不吭聲，繼續默許「姚文智們」擴大孳生，那麼民進黨的創黨理念恐將被綠色恐怖吞噬。

什麼是台灣價值？問100個人，相信會得到101種答案。但對政府而言，台灣價值必須含括民主、多元、公平、正義，所有決策只要緊貼這些元素，縱有歧見也終能在同樣價值觀下融合。

換言之，台灣價值是用來團結求進步，而非拿來分裂搞對立。民進黨卻以顏色作為價值標準，這種扭曲的價值觀，只用來對付政敵嗎？當然不是。以年改來說，勞保破產年限早於公教退撫基金，結果蔡政府處理公教年改急如星火，對勞保卻緩如牛步，其原因就是算準多數公教非屬綠營支持者，砍了沒差。

當年被扁政府稱為超級戰警的侯友宜，是經時任閣揆的蘇貞昌拔擢才成為台灣史上最年輕的警政署長；結果，現在只因代表藍營與蘇貞昌角逐新北市，就被打成貪財好利的歪哥警探。

以上雖然屬於不同層面的事件，但背後不都與民進黨把台灣價值扭曲成「顏色問題」有關嗎？就因為這個政府認為綠是唯一價值，所以做任何事之前，總先做意識形態檢驗，再來決定行動綱領，這對以民主進步為名的政黨而言是何等諷刺？

顏色不該成為台灣價值，若蔡總統對實踐民主、多元、公平、正義還有期待，作為提名姚文智參選首都的人，就該負責地出面澄清，因為台灣真的承擔不起這種威權價值。

(中國時報)