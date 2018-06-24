正名公投 宣傳效應遞減

2018年06月24日 04:11 中國時報 王欽

最近接連一系列正名運動，先是紀政領銜發起的奧運正名公投，再有喜樂島聯盟不斷鼓動獨立公投，意圖去掉中華民國，改稱台灣，枝節層面則有綠營立委鼓吹中華航空改名等等，相關訊息都在大陸媒體廣為轉載。

針對奧運正名公投，大陸媒體紛紛報導最新進展，即國際奧委會已特別開會做出決議，不接受中華台北奧委會改名，這也意味著即便中選會繼續配合公投安排，也不會改變目前的奧會模式，更何況連署尚未通過，目前看來台灣民眾對這齣鬧劇興趣缺缺。國台辦對此多次表示，國際奧委會已就台灣推動所謂「奧運正名公投」予以嚴正警告。民進黨若繼續煽動民粹，操弄公投，蓄意挑釁一個中國原則，必將自食惡果。可以看到，雖然這一公投只是獨派的民間團體策動，但大陸還是將之定調為民進黨當局的蓄意作為，而這有可能與中選會在此過程中扮演的角色有關。

澳門知名時事評論員富權就在《新華澳報》發表文章指出，中選會主委陳英鈐是拍馬屁拍到馬蹄上，他認為中選會如果審查通過公投案的第二階段連署，並將之付交公投，中華台北隊也不能以台灣的名義參加東京奧運，但這會導致蔡政府發生憲政危機。在他看來，陳英鈐的失職，已經把蔡政府和民進黨推到火堆上燒烤，使其陷入進退失據的窘境。

他進一步指出，某些公投案可能抵觸憲法，涉及改變現狀。時代力量正在推動改變國號領土公投案、喜樂島聯盟推動的獨立公投，假如陳英鈐也讓其通過審查並交付公投，只要付諸公投，就等於是宣布台灣獨立，不但是踩踏了大陸《反分裂國家法》的紅線，而且也是挑戰蔡英文的守護憲政體制、維持現狀的政治承諾，民進黨的長期執政美夢，就由他陳英鈐一人粉粹。

而針對華航更名議題，與最近大陸要求外國航空公司在涉台文字上要改為「中國台灣」有關，應該可被視為綠營人士的反制動作，不少陸媒就轉載台灣網友的諷刺言論，而且國安會祕書長李大維先前所謂「鼓勵民眾拒搭相關航空公司」的言論也被廣泛傳播，成為大陸網民譏笑的對象。而陸委會則進一步說明，鼓勵台灣民眾搭乘友台航空公司，大陸媒體認為沒有任何實質意義。

中評社發表快評指出，「中國台灣」勝出是早就預知的結果，首先，世界上只有一個中國，是客觀事實也是普遍共識，與大陸有外交關係的國家都遵從這點；其次，台灣與大陸實力不成比例，可以說連一搏的機會都沒有。兩年來台灣的國際空間被進一步壓縮，肇因是台灣當局不承認九二共識，一個中國全球化是大勢所趨，台灣根本擋不住。

可以看到，大陸媒體現在看待台灣內部發動所謂正名運動時，已經不像過往那樣嚴詞批判，反而更傾向於認為這是一齣齣鬧劇，不再將其視為現實的威脅，這也可以看出，相關正名行動的宣傳效果已經呈現邊際效應遞減的局面，很難再在兩岸掀起波瀾。

(中國時報)