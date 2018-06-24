卜睿哲的籌碼論 小英聽不懂嗎

2018年06月24日 04:11 中國時報 邵宗海

美國在台協會前任理事主席、也在美國智庫布魯金斯研究所任職的卜睿哲，在6月15日接受台灣媒體專訪時特別表示，川普政府在2016年後，確實曾一度將台灣當成「談判籌碼」，但這個趨勢已經「逐漸式微」。

卜睿哲分析自己這樣的說法，是基於他長期觀察美國對台政策的發展，認為美國內部現在有幾種互相衝突的主張彼此拉鋸，其中有一派就偏向「不主動對台灣採取積極作為」，所以川普政府在2016年後，確實曾將台灣當成談判籌碼，但這個趨勢已經逐漸式微。

儘管已「逐漸式微」，不過卜睿哲的這番談話，還是點出了台灣在美國外交政策運用上其中一部分的本質：它顯然曾經是、或者未來也可能是，被視為「一個具有高度工具性價值的籌碼」。

其實，卜睿哲憂慮台灣很可能會被美國當做籌碼來運作，早在2016年12月13日在布魯金斯網站，發表了致總統選舉當選人川普的一封公開信中已表露無遺。他當時就解釋「一中政策」的核心是美國不追求兩個中國或一中一台，台灣不是「交易的商品」；如果美國拿一中政策來與中國談判，一旦北京當局重新調整和平統一的思維，結果將置台灣於不利處境。

可是，當台灣在台海情勢中是被擺布到如此明顯時，蔡英文總統還是認為美國會在台海問題上一面倒的支持台灣。所以她要展示在維持台海現狀的努力，在6月22日上午接見布魯金斯研究院「台海比較政治研究新秀學者團」時，也見到了卜睿哲，她仍持續的重申，近來亞太地區情勢，不論是台海、南海甚至朝鮮半島正在發生許多變化，這當中台灣身為國際社會負責任的一員始終維持兩岸現狀，確保亞太地區的和平繁榮發展。

類似的說辭在稍早2日27日出席「107年外交部新春聯歡晚會」時，蔡英文也是這樣表達：台灣對於兩岸關係「維持現狀」的立場不會改變。

但是檢驗就任2年以來，蔡英文到底有沒有在「維持現狀」，就可以驗證她是否在實踐。2016年1月16日在贏得總統大選後，她曾多次承諾，表示將建立具有一致性、可預測性、可持續的兩岸關係。但就此而言，她一上任後，就不接受馬英九時代的「九二共識」基礎，以致讓兩岸官方的接觸完全中斷，而民間往來也形成「冷和」局面，她已經把兩岸的現狀完全毀掉了。

另外，在她就任之後，馬上廢止馬英九時期的「微調課綱」，引發「文化台獨」的質疑；而稍後《公投法》的修正，再讓「正名台灣參加東京奧運」提案挑戰到北京的底線。只是提出這些小小例子，已說明「破壞現狀」而非「維持現狀」的始作俑者，正是台灣自己。

如果蔡英文在口頭上一直陳述「維持現狀」，實踐上卻是在「破壞現狀」，再加上不在意台灣曾經是美國手中的一枚「棋子」，有可能在緊急時刻中被美國遺棄，她是否需要更深一個層次去思考台灣正確的走向？（作者為澳門理工學院名譽教授）

(中國時報)