姚人多擔綱 沙漠長出太陽花？

2018年06月24日 04:11 中國時報 黃光國

蔡英文將她的「文膽」姚人多派去接海基會副董事長兼祕書長，引起各界關注；接著陸委會懸缺的兩位副主委，又傳出將由清大社會所所長陳明祺和陸委會主任祕書李麗珍接任。由於姚人多和陳明祺都出身清華大學社會所，將來蔡政府兩岸關係的決策圈，看起來勢必要由「清大幫」擔綱。

清大社會所一向是以搞社會批判和社會運動聞名，尤其是姚人多，更是以擅長於用文青式的筆觸，寫社會批判的文章，他擔任蔡英文的文膽之後，「文青語言」也成為小英的特色，在太陽花學運期間發揮了極大的作用。

「馬上得天下，不能馬上治之」，蔡英文就任總統後，姚人多跟著擔任總統府副祕書長，蔡英文仍然是「以不變應萬變」，用她一貫的文青語言，包裝她對各種重大事件的認知，年輕人聽到了，不再有當年民粹主義式的情緒反應，反倒認為「空心菜」又在耍廢，她的支持度也跟著節節下滑。

姚人多當然有自知之明，他早就想要掛冠求去。可是去哪裡好呢？蔡英文基於他們兩人之間的「革命感情」，對姚人多的出路不能沒有安排。他們兩人都出身教育界，從吳茂昆下台之後，教育部長一直懸缺未補，台灣的教育問題總不能長久擺爛吧？可是，當教育部長第一要貫徹綠營的「拔管」使命，第二要經得起「吳茂昆式」的「良知檢驗」，這樣的龍潭虎穴，姚人多當然是避之唯恐不及。

至於說「促轉會主任委員」，姚文多擅長的是「文青語言」，他沒有顧立雄那般的「殺氣」，想來想去，還是不宜。可是，為什麼把他擺在海基會副董事長兼祕書長的位子上呢？姚人多上任後第一天依慣例通知海協會，陸方仍然是「己讀不回」。難道蔡英文一點先見之明都沒有嗎？

蔡英文上台後，讓她很不爽的是：她認定跟我們「理念相近」的美國和日本對台灣總是愛理不理，歐洲唯一的邦交國教廷又跟大陸眉來眼去；更叫人生氣的是：台灣民眾對於中共統戰的兩手策略豪無警覺，根據台灣民意基金會的一項調查，台灣民眾對習近平的好感度為51.5分，而蔡英文為46.9分。我蔡英文哪一點比不上習近平？難道台灣人民不知道中共在玩「軟的更軟、硬的更硬」統戰伎倆嗎？

所以蔡英文把「清大幫」的「大咖」布局在海基會和陸委會，就是希望他們可以拿出當年搞社會運動的手段，用文青語言扭轉乾坤，再造奇蹟，讓「空心菜」變成「太陽花」。

在當前的蔡政府裡，海基會副董事長兼祕書長一職是錢多事少的標準「爽缺」，蔡英文將她多年的「革命伙伴」安插在這裡，他們能夠不感恩圖報嗎？至於他們要祭出什麼樣的「法螺」，來讓蔡英文重振雄風，大家都在等著看。（作者為國立台灣大學心理系教授）

(中國時報)