徐國勇的八秒鐘

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中國時報

常有「神來之語」的行政院發言人徐國勇獲得「2018傑出發言人獎」！世間的現實是官大不缺人捧，他奪走此一頭銜，並不意外；但是，專業職場卻不能「官大學問大」，政府發言有它公認的守則，不能睜眼說瞎話。徐國勇發言的最大的缺失是，他把政府發言人的溝通角色當律師的官司輸贏來打，跟鬥犬一樣，東吠西咬，反正蔡政府就是不會錯，也把賴神真當個神來守。

如此神聖不可侵犯，萬能不可批評，加上眼窄、心急、嘴快，當然就會出現許多的神來語錄：1元香蕉是餵豬的格外品；香蕉沾醬新吃法，多元並不一定甜。結果是臉書族群在靠北政府，問題就是出在不知政府所為何事，不知發言所言何事，不知什麼才是民眾真要的答案。香蕉如何吃根本不是主題，也無助解決困境，徐國勇卻全忘了。

政府發言人尤其要充分考量對民意的適切性和對社會的適責性，以及對國家大局及公共利益的優先性，進向讀懂人心及降低施政壓力。發言不只是說話，徐國勇卻搞不清楚它的差異。

政府發言尤其要有同理心和同情心的修為，像白宮文膽葛根說的，「搏感情是政治人物必要的溝通能力」。發言的字字句句和身體語言都得考量主流價值、公共利益和社會觀感，更要知道民眾需要的答案是有依據而且具體可行的解方，不是胡說硬拗的文過飾非，不幸，這卻是徐國勇的強項。

政府發言人代表的是官箴形象，不能輕狂、隨便，也不能古板和驕縱。他要清楚知道發言所為何事，明瞭何謂「應該清楚傳給對方訊息」，明確有根據和方法的結論才是民眾要的答案，而且熟悉簡單清楚的發言結構。徐國勇慣用的語法是硬拗爛打及亂用數據。前瞻建設、一例一休、年金改革留有不少神語，其實，很多都是徐國勇惹的禍。

當然，政府發言人也是官員們維護形象的化妝師，但化妝不是填充塞物的美容或虛假堆砌的易容。講錯話和表錯情的發言代價慘重，臉書、特斯拉為此付出的代價動輒近千億台幣，後來靠誠懇、有承諾和有補償的道歉才中止危機。然而，這種謙卑的道歉不是蔡政府習慣的行為模式。

蔡總統曾說：「民進黨花了8年一點一滴地努力，才贏回人民的信任，但在民主時代裡，8年的累積可能比不上8秒鐘的失言。」她也用「三不」勉勵閣員：一，不要用挑釁的語言來製造爭議，要用謹言慎行的行動來說服反對的人。二，不要忘記謙卑，官大不代表學問大。三，不要和社會脫節，須認真面對來自公民團體的批評。徐國勇們可別忘了這個最基本的發言守則。（作者為國家公益發展協進會理事長）

(中國時報)

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