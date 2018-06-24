當媽媽雙眼 兄妹十年如一日

2018年06月24日 04:11 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

「媽媽，鏡頭在那裡！」立志中學國中畢業生郭柏宏與國小3年級妹妹郭珊珊，幫忙喬著眼盲媽媽郭林姿妤的頭臉向著鏡頭；10年來，兄妹成為媽媽的眼睛，陪著搭公車、操作電腦、到市場買菜，柏宏今年考取雄中，教育局特別頒發模範生獎表揚。

10年前，在銀行任職的郭媽媽突然耳鳴不適，診斷為腦瘤，最後失明，家庭生活步調大亂。她勇於面對人生變局，一雙兒女也很懂事，陪著適應盲人生活，當起媽媽的眼，帶她出門適應用枴杖走路，陪著搭公車、到市場買菜，還教她學會用盲人電腦，讓媽媽在黑暗世界裡保有繽紛的色彩。

無獨有偶，獲市長獎的立志中學高中部晏嘉良也是位孝子。襁褓時父母離異，由奶奶及其改嫁後的丈夫隔代撫養，雖無血緣關係，爺爺仍將其視如己出；晏嘉良自幼看著兩老為家計奔波，因而勤奮向學，畢業前考取汽機車、視聽電子、軟體應用等4丙1乙證照。

為了爺奶 孝子勤奮向學

晏嘉良今年錄取北部國立大學，但想到奶奶每3個月都得回診治療，不忍擔任管理員的爺爺家計與照料兩頭燒，轉而選擇就近讀高雄科大造船系，兼顧學業並陪伴兩老。

李梁鈺霖、李梁鈺軒於國中、國小畢業，是今年高雄市模範生以及市長獎畢業生頒獎典禮最亮眼的兄弟檔，2人的父親是名醫、義大醫院腦神外科主任李梁伯儔。

哥哥李梁鈺霖不但獲市長獎，也以5科A++、作文5級分狀元之姿考取雄中，他說未來會選讀自然組，但尚未決定是否攻讀醫科繼承衣缽，愛打球的弟弟李梁鈺軒則獲選模範生。

82歲嬤 力拚高中文憑

82歲阿嬤劉陳春蘭，是最年長的模範生。她國小畢業之後，由於家中重男輕女觀念，無法繼續升學。3年前，她重拾課本讀補校，因風雨無阻、獲獎無數，得到模範生獎，日前已迫不及待報名左營高中，還要再拚一張高中文憑。

高雄市106學年度模範生及市長獎畢業生與局長合影，昨舉辦第1場次活動，局長范巽綠親自頒獎合影鼓勵，並期勉大家以他們為學習榜樣。

(中國時報)