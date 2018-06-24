師父教得好 種出925斤南瓜王

2018年06月24日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

「107年全國大南瓜比賽」開幕活動23日於淡水金色水岸廣場登場，去年重量組亞軍全蔣清培育的「美國大西洋南瓜」，今年以驚人的925台斤刷新台灣紀錄，榮登新任南瓜王，距離追平亞洲紀錄僅差了10台斤，全蔣清賽後興奮表示：「明年一定要挑戰突破亞洲紀錄！」

來自南投縣信義鄉的全蔣清從農30多年，幾年前爬山時結識全國大南瓜比賽4屆冠軍、淡水農友林建訓，便向林建訓拜師學種大南瓜，全蔣清去年首度參賽便青出於藍，以834台斤超越林建訓，奪得重量組亞軍，今年培育的大南瓜更以925台斤超越師父林建訓的920台斤，刷新紀錄並勇奪冠軍。

全蔣清笑說，今年培育了6顆美國大西洋南瓜，最後只收成1顆用來參賽，沒想到就幸運打破紀錄，覺得非常開心；連2屆參賽都擊敗師父林建訓，全蔣清謙稱：「還是師父教得好比較厲害啦！」

全蔣清也分享種植大南瓜的訣竅說，除了要對氣候變化有足夠敏銳度與警覺心，隨時保持環境乾燥，必要時，還得給它們吹電風扇，避免大南瓜龜裂甚至爆開，還得細心做好肥料的培養與管理。

全國大南瓜比賽昨舉行頒獎暨開幕活動，由新北市長朱立倫頒發全國重量組、創意組、新北市品質組及食用南瓜品質組冠軍獎項，並宣告「南瓜甜心塔」試吃活動開跑，邀請民眾觀賞大南瓜的同時，品嘗各式南瓜美食。

淡水區農會表示，今年總共集結全台164名種瓜好手參加，恭喜所有得獎者，除了比賽之外，周邊活動還有當季鮮採農夫市集、淡水區農會推出的南瓜冰沙及周邊商品試吃、南瓜料理以及彩繪南瓜DIY，歡迎民眾把握周末假期前往共襄盛舉。

(中國時報)