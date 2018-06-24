用腳旺台灣 2600人大步走

2018年06月24日 04:11 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

「用腳旺台灣健行活動系列」桃園場23日在味全埔心牧場登場，吸引超過2600人參加，希望民眾像是在花園輕鬆散步般，與植物花草大力呼吸著放鬆心情。桃園市長鄭文燦表示，健走可以提升心肺功能、安定交感神經，鼓勵民眾走到戶外。

活動由桃園市政府、中國時報、中天電視主辦，並由旺旺友聯產物保險、埔心牧場、葛萊美協辦。

此次親子健行活動，開放報名後，名額隨即秒殺額滿，此外還邀請心路基金會桃園分會100個家庭成員參加，希望讓活動更有愛心與公益意義。

健走結合埔心牧場景點，沿途欣賞牧場風光，活動由會場大草原出發，經由歐式花園、老榕隧道、DIY工坊、12米路等，全程約5公里、耗時約2小時，不但有自然風光，還結合日式、歐式花園，希望讓民眾以輕鬆的方式與大自然互動。

鄭文燦表示，健走可以提升心肺功能、安定交感神經，也可以降低高血壓、高血糖、高血脂等三高，而且「心臟就長在腳底下」，每天如果能夠走1萬步，也有延年益壽的效果。

埔心牧場近年來重視公益，也對弱勢族群關懷不遺餘力，希望善盡企業社會責任，讓社會越來越溫馨，「用腳旺台灣親子健行系列」將在9月1日於埔心牧場舉辦親子健行嘉年華活動，增加2座大型氣墊及音樂欣賞，歡迎民眾共襄盛舉。

(中國時報)