新住民被騙淪重犯 將提非常上訴

2018年06月24日 04:11 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

刑案偵審中，「案重初供」是很重要的原則，但是當事人在不諳法律的情況下認罪，反因而遭到重判。失婚的新住民陳巧妮因在兩岸賣淫集團打雜工，就因為認罪，從幫助犯變成了「共同正犯」，被判重刑確定。關心新住民權益的「中華兩岸經貿交流協會」理事長齊蘭英，特別為陳推薦律師聲請非常上訴及再審，爭取法律救濟。

本身也是新住民的齊蘭英說，陳巧妮的遭遇很坎坷，在台灣的新住民不懂法律造成判決上吃虧，所以她才幫陳推薦律師陳士綱爭取權益。

在廣西打工、認識房姓前夫戀愛結婚的陳巧妮，由於遭前夫家暴離異，為了養女兒，走投無路下受雇「假結婚，真賣淫」集團打雜。

陳巧妮被警方查獲後，同時替台籍被告辯護的律師建議她認罪，理由是認罪的被告「犯後態度良好，深有悔意」可以輕判。結果同案台籍被告獲緩刑，陳巧妮則因認罪的是兩岸人民關係條例重罪，判刑4年6月確定，同犯罪時段的行為又被切割起訴，另被高院判刑3年6月。

陳士綱表示，陳巧妮多次供述，她都只是幫助集團首腦蔡惟成打雜，並沒有實際招攬大陸女子與台灣丈夫假結婚，且領的是固定3萬元月薪，最多只有獎金，卻仍然被法院認定是共犯「分紅」。

陳巧妮為證明自己只是打雜小妹，還赴大陸找到包括蔡惟成前妻的6位曾來台大陸女子，出具書面證明她不是共犯，法院卻完全不採。

陳士綱表示，法院漠視陳巧妮證據，不符刑事訴訟法規定。另2件案子都是同一時期，屬於集合犯一罪關係，不該分別起訴判刑。

(中國時報)