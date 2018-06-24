2018年06月24日 04:11 中國時報 蕭雅玲 報導

蕭敬騰昨在金曲舞台上表演手影橋段，徒手比出兔子等動物。

蕭敬騰昨熱唱開場，展現實力唱功。

蕭敬騰（老蕭）23日首挑大梁主持第29屆金曲獎頒獎典禮，老蕭的主持處女秀身兼主持人與表演者，他特別準備了7套服裝，開場時以一身黑色西服搭配白襯衫，一連唱了〈請記住我〉、〈台北下的雨〉、〈灰色〉、〈海鷗〉、〈傲嬌〉等入圍歌王歌后的歌曲，長達6分多鐘的演出，搭配20多名舞者，表演規格如同售票演唱會，讓台下入圍者張惠妹、徐佳瑩、艾怡良聽得入神，也跟著一起哼唱，他以最美完的歌聲為典禮揭開序幕。

長達270分鐘的典禮，老蕭發揮「省話一哥」特色，成為歷屆金曲獎頒獎典禮話最少的主持人，他以情感豐沛的動人歌聲替代了過往的脫口秀，除了開場演出外，他也發揮創意，以口述自白的故事「闖進森林的小白兔」，來形容新人闖蕩歌壇的忐忑心情，再結合手影表演鸚鵡、鱷魚，猩猩、貓等動物，讓全場觀眾都給予歡呼聲，肯定他的演出。

祭出算盤與計算機

典禮中老蕭也祭出「老蕭幽默」，走下台與評審陳子鴻互動，還問陳子鴻：「當評審有壓力嗎？」沒想到陳子鴻神回應：「我的壓力，就是怕你主持不好。」兩人一搭一唱對話，引來全場大笑。接著老蕭還拿出算盤與Hello Kitty計算機，邊說邊按著計算機，算出評審從1萬9359首的入圍作品中，投票選出得獎人的辛苦。

而頒獎「特別貢獻獎」前，老蕭換上一身工作服，在旁白聲中站在舞台中間畫圖，只見他神情專注畫出蘇芮的頭像，展現繪畫才藝，讓坐在台下的蘇芮也給予掌聲。

(中國時報)