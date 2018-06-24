老蕭省話創意掌金曲

蕭敬騰昨在典禮上，展現手影及繪畫才藝，相當別出心裁。

友善列印
中國時報
報導
蕭敬騰昨在金曲舞台上表演手影橋段，徒手比出兔子等動物。
蕭敬騰昨熱唱開場，展現實力唱功。

蕭敬騰（老蕭）23日首挑大梁主持第29屆金曲獎頒獎典禮，老蕭的主持處女秀身兼主持人與表演者，他特別準備了7套服裝，開場時以一身黑色西服搭配白襯衫，一連唱了〈請記住我〉、〈台北下的雨〉、〈灰色〉、〈海鷗〉、〈傲嬌〉等入圍歌王歌后的歌曲，長達6分多鐘的演出，搭配20多名舞者，表演規格如同售票演唱會，讓台下入圍者張惠妹、徐佳瑩、艾怡良聽得入神，也跟著一起哼唱，他以最美完的歌聲為典禮揭開序幕。

長達270分鐘的典禮，老蕭發揮「省話一哥」特色，成為歷屆金曲獎頒獎典禮話最少的主持人，他以情感豐沛的動人歌聲替代了過往的脫口秀，除了開場演出外，他也發揮創意，以口述自白的故事「闖進森林的小白兔」，來形容新人闖蕩歌壇的忐忑心情，再結合手影表演鸚鵡、鱷魚，猩猩、貓等動物，讓全場觀眾都給予歡呼聲，肯定他的演出。

祭出算盤與計算機

典禮中老蕭也祭出「老蕭幽默」，走下台與評審陳子鴻互動，還問陳子鴻：「當評審有壓力嗎？」沒想到陳子鴻神回應：「我的壓力，就是怕你主持不好。」兩人一搭一唱對話，引來全場大笑。接著老蕭還拿出算盤與Hello Kitty計算機，邊說邊按著計算機，算出評審從1萬9359首的入圍作品中，投票選出得獎人的辛苦。

而頒獎「特別貢獻獎」前，老蕭換上一身工作服，在旁白聲中站在舞台中間畫圖，只見他神情專注畫出蘇芮的頭像，展現繪畫才藝，讓坐在台下的蘇芮也給予掌聲。

(中國時報)

羅景壬獲音樂錄影帶獎 JJ美聲壓軸頒獎人也搶眼

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。