JJ美聲壓軸頒獎人也搶眼

「行走的CD」林俊傑昨在金曲獎演唱一連串組曲。

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中國時報
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陶喆昨頒獎時，舞台上有11支大大小小麥克風，相當幽默。
張秀卿（左）和康康擔任頒獎人，兩人互動趣味，讓現場哄堂大笑。

第29屆金曲獎頒獎典禮23日在台北小巨蛋舉辦，從舞台設計到節目安排「好看出新高度」；除了主持人蕭敬騰好聽的開場表演，入圍6項大獎又受邀表演的金曲歌王林俊傑（JJ），也不負「行走的CD」美譽，壓軸登場的他，與和台北愛樂管弦樂團等42位樂手搭配，將國際級的演出搬到小巨蛋舞台。

JJ零失誤演唱〈江南〉、〈可惜沒如果〉、〈偉大的渺小〉等曲目，與老蕭兩大歌王頭尾呼應，齊為「金曲29」表演畫下幾近完美的句點。

為呼應本屆金曲獎主軸「未來ing」，本屆入圍「最佳新人獎」的歌手蘇珮卿、J.Sheon、丁世光、鄭興、李權哲、閻奕格、茄子蛋帶著入圍作品輪番站上舞台，宣告「華語盛世再臨」。只是他們似乎都太緊張了，唯有豎琴創作歌手蘇珮卿、J.Sheon以及壓軸的茄子蛋表現相對穩定。

台灣嘻哈現新勢力

A-Lin與譚維維兩大唱將之前曾在歌唱節目比賽較勁，這次首度在典禮同台，以「DUO」為主題飆歌，從〈夢醒了〉、〈這些日子以來〉、〈夢田〉到〈河〉，兩人充滿靈魂與技巧的嗓音，將幾首經典老歌演繹出新風貌，為典禮中場帶來另一波高潮。

葛仲珊和熊仔、BOXING的葛西瓦與麻吉弟弟在「台灣早就有嘻哈」表演中發揮嘻哈精神，展現「未來新勢力」。號稱「台灣嘻哈祖師爺」的劉福助，則以隱藏版彩蛋坐著轎意外現身加入演出，引起全場觀眾驚聲尖笑，連天后張惠妹也在台下做出雙手膜拜狀。

此外，今年頒獎人表現精彩，去年陶喆頒獎時麥克風斷訊，昨主辦單位特地替他準備了11支麥克風，創造典禮上最佳的「笑」果；康康與張秀卿在台上互虧，也博得滿堂彩。

(中國時報)

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