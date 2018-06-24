盧廣仲擒2獎捧心臟樂歪

2018年06月24日 04:11 中國時報 蔡琛儀 、 許雅淳 、 徐桐炘 報導

盧廣仲（右）連續奪獎，興奮到捧胸直說「心臟跳好快」。左為頒獎人黃子佼。

宋冬野以〈郭源潮〉獲得最佳作詞人獎。（資料照片）

第29屆金曲獎頒獎典禮23日在台北小巨蛋舉行，年度歌曲獎由盧廣仲創作、演唱的〈魚仔〉拿下，他在典禮開始半小時內，接連摘下最佳作曲人和年度歌曲，樂得合不攏嘴。一上台捧著心臟開心得無法言語，直說：「謝謝評審的肯定，我心臟跳好快，可以跟這麼多可敬的對手入圍很光榮。」在後台受訪時，打趣說得獎感言已準備好4份不同版本，也深情向已逝的外婆和阿嬤喊話：「她們是我永遠的創作靈感。」

〈魚仔〉是盧廣仲去年為戲劇《花甲男孩轉大人》所做的主題曲，歌曲編制簡單，歌詞巧妙運用「游來游去」和「想來想去」的台語諧音，淡泊卻又深刻描寫出親情及台灣社會人民奮鬥的心情。他說18歲開始寫歌，在創作路上，「剛好你喜歡的我也喜歡，很開心這個浪漫的事情發生在〈魚仔〉身上，謝謝大家。」該曲琅琅上口，傳唱度、共鳴度及話題性都足夠，已在YouTube突破5768萬點閱，更打敗艾怡良、林俊傑等勁敵，摘下年度歌曲獎。

〈魚仔〉想獻給鍾成虎

盧廣仲笑說，領完作曲人獎時，椅子都還沒坐定位，就又衝上台領年度歌曲獎，因此情緒高漲，才會興奮到捧胸無法言語。他也說，〈魚仔〉想獻給伯樂鍾成虎，昨特別穿上領子有老虎的襯衫，「所以小虎就是我的吉祥物」。

而吳青峰昨首度以個人身分擔任年度歌曲獎頒獎人，他上台後先直呼：「好緊張。」又一口氣清唱所有的入圍作品，贏得掌聲。

宋冬野獲最佳作詞人

最佳作詞人獎由大陸歌手宋冬野擊敗盧廣仲、李宗盛等人，以〈郭源潮〉一曲拿獎，金曲評審稱讚整首歌詞沒贅字，文字造詣非常精彩。宋冬野2013年發行歌曲〈董小姐〉成為華語歌壇年度最熱門單曲之一，〈郭源潮〉是他前年底爆出吸毒被捕後推出的首張單曲，他昨缺席金曲獎，由所屬摩登天空音樂公司同事代領，同事感性表示：「這個階段（宋）真的需要大家支持。」

(中國時報)