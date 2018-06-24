4摘台語歌王蕭煌奇：好爽

蕭煌奇（左）和張艾莉，分別獲得最佳台語男、女歌手獎。

友善列印
中國時報
報導

蕭煌奇、張艾莉昨獲得台語歌王、歌后！4度封王的蕭煌奇，昨領獎、受訪3度以台語「很爽」兩字形容得獎心情，過去贏得3次台語男歌手獎的他，開玩笑說：「現在集滿4座歌王獎座，可以當成一個桌子、在上面打麻將了！」張艾莉3度入圍，今年順利封后意義非凡，受訪直呼「好爽」，最感謝家人一路陪伴，「這次終於沒有讓他們失望」。

蕭煌奇昨以《人生我敬你一杯》打敗呼聲高、5度入圍的許富凱，蕭除了感謝去年底結束合作的前經紀人牟鐘恩、前唱片公司華納音樂，還特別點名曾傳緋聞的現任經紀人陳莉莉；蕭2月被爆身邊有位交往一年多的女朋友，他當時否認傳聞，僅表示「感情進度努力中」，昨追問是否仍單身？「快要有了！努力中嘛！金曲獎頒完了我比較輕鬆，可以好好做我的事、規畫我的愛情。」預計明年推出全新國語專輯。

他昨拿下人生第4座歌王、共累積7座金曲獎，後台受訪提到，媽媽本來要坐輪椅到場支持，但因她去年生病開刀，擔心媽媽體力不支，勸她留在家裡看電視直播，「媽媽每天都拜拜祈求我能得到金曲獎」。

張艾莉曾以「鳳娘」為藝名在台語歌壇闖出成績，去年改名發行專輯《艾莉，愛你》，一舉奪下本屆台語歌后，昨領獎特別提到，自己從出道以來每一次重要場合，父母都從屏東北上，「感謝一路以來幫助我的貴人，也謝謝帶我進入歌壇乾媽陳盈潔。」她昨與爸爸一同走金曲紅毯，笑說：「爸爸就是我的幸運物。」爸爸也感性表示：「終於熬出頭了，希望她以後把最好的歌聲都能繼續傳遞給大家。」直言女兒令自己感到驕傲。

(中國時報)

盧廣仲擒2獎捧心臟樂歪 茄子蛋抱新人獎高喊「我有工作了…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。