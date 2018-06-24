4摘台語歌王蕭煌奇：好爽

2018年06月24日 04:11 中國時報 尤嬿妮 、 許雅淳 報導

蕭煌奇、張艾莉昨獲得台語歌王、歌后！4度封王的蕭煌奇，昨領獎、受訪3度以台語「很爽」兩字形容得獎心情，過去贏得3次台語男歌手獎的他，開玩笑說：「現在集滿4座歌王獎座，可以當成一個桌子、在上面打麻將了！」張艾莉3度入圍，今年順利封后意義非凡，受訪直呼「好爽」，最感謝家人一路陪伴，「這次終於沒有讓他們失望」。

蕭煌奇昨以《人生我敬你一杯》打敗呼聲高、5度入圍的許富凱，蕭除了感謝去年底結束合作的前經紀人牟鐘恩、前唱片公司華納音樂，還特別點名曾傳緋聞的現任經紀人陳莉莉；蕭2月被爆身邊有位交往一年多的女朋友，他當時否認傳聞，僅表示「感情進度努力中」，昨追問是否仍單身？「快要有了！努力中嘛！金曲獎頒完了我比較輕鬆，可以好好做我的事、規畫我的愛情。」預計明年推出全新國語專輯。

他昨拿下人生第4座歌王、共累積7座金曲獎，後台受訪提到，媽媽本來要坐輪椅到場支持，但因她去年生病開刀，擔心媽媽體力不支，勸她留在家裡看電視直播，「媽媽每天都拜拜祈求我能得到金曲獎」。

張艾莉曾以「鳳娘」為藝名在台語歌壇闖出成績，去年改名發行專輯《艾莉，愛你》，一舉奪下本屆台語歌后，昨領獎特別提到，自己從出道以來每一次重要場合，父母都從屏東北上，「感謝一路以來幫助我的貴人，也謝謝帶我進入歌壇乾媽陳盈潔。」她昨與爸爸一同走金曲紅毯，笑說：「爸爸就是我的幸運物。」爸爸也感性表示：「終於熬出頭了，希望她以後把最好的歌聲都能繼續傳遞給大家。」直言女兒令自己感到驕傲。

(中國時報)