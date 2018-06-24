徐若瑄深V美胸辣翻紅毯

2018年06月24日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

徐若瑄佩戴的Boucheron小鹿戒指，355萬元。（Boucheron提供）

張惠妹 服裝：Fendi 珠寶：卡地亞

張惠妹佩戴的卡地亞Agrafe系列鑽石手環。（卡地亞提供）

Lulu 服裝：高勝忠 珠寶：寶格麗

簡珮如 服裝：Dior 珠寶：Piaget

艾怡良 服裝：Tarik Ediz 珠寶：Boucheron

蕭敬騰穿GUCCI米色西裝走紅毯。擔任主持人的他，贏得卡地亞、寶格麗和Piaget三大珠寶商傾力相助。

蕭敬騰佩戴的寶格麗Serpenti Eyes on me系列戒指，20萬5100元。（Bvlgari提供）

張信哲也玩跨性別時尚，佩戴MIKIMOTO珍珠飾品走紅毯，展現珍珠陽剛的一面。

嘻哈歌手J.Sheon選穿Vivienne Westwood褐色格紋西裝走紅毯，帶有幾分英國紳士的優雅。

張惠妹佩戴的卡地亞美洲豹系列藍寶流蘇耳環，氣勢不凡。（卡地亞提供）

蕭敬騰佩戴的寶格麗Serpenti Eyes on me系列耳環，34萬1400元。（Bvlgari提供）

第29屆金曲獎頒獎典禮23日舉行，天后時尚拚氣場，也比性感。徐若瑄以一襲優雅的紐約Reem Acra訂製服搭配Boucheron珠寶走紅毯，深V領的性感美胸搶盡風采；張惠妹（阿妹）則以Fendi宗教風曳地長袍搭配逾5000萬的卡地亞珠寶，展現天后的超強氣場。

與影展頒獎典禮比較起來，以歌手為主角的音樂頒獎典禮，時尚紅毯往往更有街頭風格和反叛精神，明星的個人風格強烈、不按牌理出牌，徐若瑄和張惠妹（阿妹）各自在紅毯上展現不同風情，一個性感冶豔、一個氣勢逼人，可說不相上下。

艾怡良傲秀小蠻腰

知名舞蹈家簡珮如以表演嘉賓的身分走紅毯，一襲Dior粉膚色刺繡露肩薄紗禮服優雅時尚，同樣令人驚豔。艾怡良一身深藍色中空禮服走紅毯，露出小麥色的性感小蠻腰，搭配Boucheron Serpent Boheme珠寶，表現不俗。

今年的金曲獎明顯「陽盛陰衰」，天后成為各大精品爭相贊助的焦點，競爭異常激烈，不過真正的黑馬，是大玩性別跨界的蕭敬騰，他整場換穿香奈兒、愛馬仕、LANVIN、Bottega Veneta和GUCCI等多套服裝，並得到卡地亞、寶格麗和Piaget三大珠寶商傾力贊助，與天后相較起來可說毫不遜色。

蕭敬騰素來愛玩「跨性別」時尚，他在紅毯上身穿GUCCI米色西裝，並將Piaget戒指、手環層層疊疊往身上戴，就連鑲嵌大顆鑽石和彩石的項鍊也不排斥，讓人見識他跨性別的時尚品味。

張信哲戴珍珠對味

另一個勇敢玩珠寶的男星是張信哲，他與MIKIMOTO攜手詮釋珍珠陽剛的一面，一反原本珍珠予人柔美的印象，一襲高第耶（Jean Paul Gaultier）骨董燕尾服和深金色Dries Van Noten套裝，搭配南洋黑色珍珠項鍊、胸針等配件，別具新意。

一反男星偏愛的深色西裝，嘻哈歌手J.Sheon選穿Vivienne Westwood褐色格紋西裝走紅毯，帶有幾分英國紳士的優雅。

Lulu禮服走原民風

今年金曲獎紅毯不只是單純的時裝秀，不少入圍歌手為了凸顯自己擁有原住民的血統，刻意穿上原民風的禮服走紅毯。如紅毯星光主持人黃路梓茵（Lulu），就以白上衣搭配台灣原住民設計師高勝忠設計布農族圖騰長裙，身上1200萬的珠寶則是寶格麗提供。

(中國時報)