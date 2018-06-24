刑事局安居緝毒 近7成民眾喊讚

2018年06月24日 04:11 中國時報 林郁平 報導

警方今年初執行第一波安居專案，查獲大批毒品、分裝袋等贓證物。（林郁平翻攝）

刑事局查獲製毒集團藏在偏鄉製毒，嫌犯甚至大膽以娃娃車運毒。（林郁平翻攝）

編按毒品問題嚴重影響個人、家庭、社會與國家，世界各國都將毒品防制列為治安維護中最優先的項目。為宣導民眾瞭解毒品的危害，加強大眾反毒意識，本報特別規畫國際反毒日專刊，拒絕毒品，人人一同響應。

警政署為打擊毒品犯罪，提供民眾安心生活的環境，今年與高檢署共同研擬實施「安居緝毒計畫」，結合緝毒六大系統力量，以全民共同參與打擊毒品為核心，以落實反毒工作。根據國家發展委員會辦理的「107年政府反毒作為滿意度」民意調查，第1季有6成8的受訪者對政府緝毒、防毒、拒毒、戒毒等工作給予肯定。警政署強調，將持續推動「安居專案」，把毒品趕出民眾生活圈，全力打造無毒家園、淨化居住環境。

警政署長陳家欽去年底收到一封宜蘭單親媽媽的感謝函，對方表示因居住大樓內有違法日租旅館，造成出入複雜、深夜時常發出聲響影響安寧，更憂心有人會藏身在旅館開毒趴，所幸向轄區警方反映後，警方立即積極蒐證，並移請相關單位裁定勒令歇業。這封信讓陳家欽深感須結合全民力量，在警民互信合作下，才能共同維護社會治安。

刑事局表示，安居專案以毒販作為據點的大樓與社區為首要目標，另同步針對黑幫涉毒地點、群聚施用毒品地點、青少年易遭引誘聚集施用地點，及毒品交易熱點等列為查察標的，以保障民眾居住安寧，強化社會安全網的建構，讓民眾對警方反毒工作具體作為有感。

警方說，民眾天天居住在社區大樓，對周遭環境最清楚，因此鼓勵民眾勇於檢舉，讓警方明確知道轄區問題，積極蒐集犯罪事證，確實清除環境中的毒品犯罪。警政署也要求轄區警察務必將查緝毒品的情況回饋給當地居民知道，彼此建立互信關係，形成「民眾熱心反映、警察積極掃蕩、雙方密切互動」的良性循環。

警政署已陸續在全國辦理分區治安會議，要求各警察機關都要與村、里、鄰長、社區大樓管委會保持密切聯繫，實地瞭解民眾切身感受的治安問題，建構具體「友善通報網」。目前全國已建立1316個反毒網，計有2萬多位熱心民眾參與，並規畫由高雄市警局辦理「社區反毒網示範觀摩」，分享成功經驗，供各警察機關學習。

此外，有鑑於青少年毒品問題是社會關注的焦點，警政署將結合學校、家長會等，強力打擊販賣毒品予學生、少年的藥頭，防制毒品入侵校園。

警政署表示，今年初執行第一波安居專案全國同步查緝行動，共查獲1121件毒品案，犯嫌1875人，查扣各級毒品1358公斤，其中查獲大麻栽種場4處、毒品咖啡包分裝場6處、K他命製造工廠1處，成效卓著。

(中國時報)