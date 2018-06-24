青少年遠離毒害青春專案上路

2018年06月24日 04:11 中國時報 林郁平 報導

近年販毒集團不斷變更新興毒品外觀樣式，以咖啡包、糖果、零食等包裝卸除青少年心防，再印上酷炫圖案、流行用語，引誘青少年好奇誤食毒品。為讓青少年遠離毒品威脅，內政部結合相關部會與各地方政府整體力量，自6月1日起至8月31日止規畫實施「青春專案」，以淨化青少年成長環境、防制青少年被害，及擴大預防犯罪宣導為3大工作主軸，強化青少年自我保護意識，減少偏差行為及被害。

警政署表示，暑假即將來臨，青少年在外活動頻率升高，易脫離監督管教而涉足不良場所，受到偏差同儕影響而接觸毒品，因此，暑假是防制校園毒品的關鍵時期。

警政署規畫今年的青春專案，除配合第2次安居緝毒專案，加強查緝提供毒品給少年的藥頭，消弭供毒管道外，將以保護為先的思維推動各項宣導、預防措施。

在宣導層面，警政署於暑假前即與教育部合作，全面展開宣導工作，加強法治教育與自我保護觀念。暑假開始後，持續運用網路社群媒體等多元管道，深入青少年社交網絡傳遞識毒、拒毒知識，並協調各機關積極結合民間力量舉辦休閒育樂活動，提供青少年正向生活體驗機會。

在預防層面，由中央跨部會、縣市跨局處成立聯合稽查小組，加強查察取締妨害青少年身心健康場所，針對KTV、電子遊戲場、網路咖啡店等青少年易接觸不良因子場所加強列管與查訪，並連結社區、學校、家長團體及民間團體建構「友善通報網」，即時察覺、通報青少年涉毒徵象，透過警民合作消弭毒品防制死角。

警政署強調，保護青少年免受毒品危害是政府第一要務，青春專案是中央與地方，政府與民間共同保護青少年的合作平台，也需要家長跟社會各界共同關注青少年的生活、交友狀況，協助規畫健康有意義的休閒活動，遠離毒品誘惑。

(中國時報)