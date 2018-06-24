法務部五管齊下 力阻新興毒品

政府積極投入校園反毒宣導。（法務部提供）

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中國時報
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青少年濫用新興毒品，已成嚴重治安問題；根據統計，台灣今年1至5月共查獲6500公斤毒品、約2萬5000人涉毒。法務部有鑑於暑假將至，提醒青少年切勿因好奇嘗試新興毒品，小心誘惑，遠離毒害。

法務部強調，青少年對新興毒品沒有警覺，常誤認新興毒品只是「助興劑」，甚至為求藥性、迷幻效果，進而混合多種毒品施用，導致新興毒品致死率已高於傳統毒品，加上涉毒者常逃避法律的管制，造成濫用新興毒品問題日趨嚴重，因此防制新興毒品氾濫，已刻不容緩。

法醫研究所統計，新興毒品致死案例從2011年10件暴增至去年100件，從死者體內所檢出的混合毒品種類也從1.9種，上升至4.2種，近期更發現體內殘留多達10餘種毒品案例。

法務部已增加檢驗儀器及人員，提升新興毒品尿檢量能，自今年起對警方查獲轟趴、Motel毒趴、少年涉毒案實施優先尿檢，經有關單位強力防制後，今年第1季，檢察官相驗因施用混毒致死者已降至7人。

1級毒品海洛因已初步獲控制，但2級毒品安非他命有上升趨勢，目前3、4級毒品施用者以18歲至24歲最多；30歲至40歲多施用2級毒品安非他命。

法務部表示，行政院去年起推動「新世代反毒策略」，統合防毒、拒毒、緝毒、戒毒及修法配套「五管齊下」，已逐漸降低毒品所引發各種衍生性犯罪，期盼有效抑制新生毒品人口增加，維護青少年健康。

其中，在緝毒工作上，台灣高檢署將全國分為6區，以區域聯防、跨區資料整合分析方式，統合檢、警、調、海巡、憲兵及關務6大緝毒系統查緝掃蕩，全力壓制毒品。

在檢警調6大系統努力緝毒下，2016年及2017年查獲毒品淨重分別為6767.1及6449.9公斤，比起2015年查獲量分別增加1926.9公斤、1609.7公斤；2017年共破獲55座毒品製造工廠，亦優於2015年、2016年各查獲24座製毒工廠，查獲比率高達129％。

高檢署認為，藏匿在大樓、社區內的販毒網絡，影響國人居家安全，日前亦規畫「安居緝毒」專案，鎖定社區型中小盤毒販及販毒網為查緝對象。「安居專案」執行以來，已成功攔阻逾4噸毒品，成果豐碩，創下歷年單一緝毒專案數量之最。

(中國時報)

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