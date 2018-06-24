政府民間攜手 強化全民防毒

政府積極投入青少年反毒宣導。（法務部提供﹚

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中國時報
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參與企業團體承諾未來將善盡企業社會責任，將毒品防制工作列入企業追求目標，提供各門市等通路露出反毒資訊。（法務部提供）

毒品嚴重危害社會治安及民眾健康，政府已將反毒工作視為當前最重要的施政之一；法務部認為，反毒是長期戰爭，不能光靠緝毒，應加強深化反毒教育，讓反毒意識從小扎根，避免青少年受引誘，成為新生毒品人口，法務部結合企業團體及民間力量，透過「反毒大本營」網站、「反毒行動博物館」行動車的宣導，強化全民防毒意識。

除法務部外，教育部、內政部為防止學生不慎施用新興毒品，已加速完成建置學校周遭熱點巡邏網，透過學校清查、校外聯巡、警方巡邏線及巡邏箱設置等方式，以減少學生接觸毒品的機會。

另在毒品戒治方面，衛福部今年接手毒品危害防制中心，布建多元處遇資源及培植專業人力，建立藥癮個案服務網絡。

此外，法務部積極修法，將提高販賣毒品的刑度，包括持有3、4級毒品數量從20公克降至5公克，對販賣毒品給未成年人、懷胎婦女提高刑罰，並沒收犯罪所得。另法務部明年初設立毒品防制基金，可提供及補助各級政府、民間反毒經費運用，以拓展財源並提升反毒成效。

法務部強調，毒品嚴重危害社會治安及民眾健康，政府誓言遏止。但反毒不是單靠政府，需要全民參與，才能建立全方位的反毒網，期盼全民加入反毒行動，踴躍撥打檢舉專線110、24小時「戒毒求助」專線0800-770-885（請請你、幫幫我），相關資訊可上「反毒大本營」網站（antidrug.moj.gov.tw/mp-4.html），讓青少年遠離毒害。

(中國時報)

法務部五管齊下 力阻新興毒品 新北緝毒溯源 阻斷毒品犯罪網

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