新北緝毒溯源 阻斷毒品犯罪網

2018年06月24日 04:11 中國時報 王揚傑 報導

上月底新北市政府舉行毒品防治辦公室成立周年記者會。（新北市警局提供）

為因應行政院提出「新世代反毒策略」，提升反毒政策推動成效，新北市政府去年7月成立「毒品防治辦公室」整合相關機構、資源及預算，提升反毒工作效率，市警局也於刑事警察大隊成立「毒品查緝溯源中心」，徵調各警分局具查緝毒品熱忱的警力，著重有效查緝溯源，阻斷毒品供應及加強情資整合，並以科技分析工具剖繪毒品犯罪網絡，掌握犯罪趨勢，全面掃蕩轄內毒品犯罪。

新北市刑警大隊長黃建榮指出，毒品查緝溯源中心成立後挹注警力專責投入緝毒工作，1年以來新北市共查獲各類毒品人口1萬1417人，較前1年成長7.36％，其中查獲涉嫌製造、運輸、販賣毒品嫌犯共1513人，較前1年大幅成長103％，同時也破獲台越跨國走私大麻99公斤、昌盛6號漁船走私安非他命34公斤、麻黃鹼120公斤等指標性案件，成效斐然。

今年1月，新北市刑大幹員在桃園查緝1件毒品案，深入追查後發現其毒品銷售網絡相當綿密，因此成立專案小組溯源追查，歷經4個月循線鎖定陳姓毒販利用高鐵運輸、販賣毒品事證，5月底在桃竹苗等地逮捕3名販毒集團成員，除了起獲海洛因、安非他命等毒品外，更發現有去年才新增為列管第三級毒品的「3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮」近70公斤。

黃建榮說，過去警方在查緝毒品案時，因缺乏整合分析及溯源能量，導致緝獲毒販層級有限，現在透過專業緝毒策略研析及專責查緝，持續向上游追查，可達到斷絕毒品根源的效果。

刑大毒品查緝溯源中心除專責查緝毒品外，也扮演市政府跨局處間毒品情報整合的角色，毒緝中心主任黃碩傑說，自中心成立後，憑藉市府教育體系提供的情資已破獲9件校園毒品案件，共逮捕11名藥頭，同時也與新北市轄內4個地檢署建立聯繫窗口，強化檢警合作，提升整體緝毒成效。

而且警方在破獲毒品案件後，也會與社區民眾建立互信合作的通報網，透過警民合作有效遏止毒品進入社區，也能讓民眾了解政府緝毒的決心。

(中國時報)