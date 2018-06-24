毒害減少掃毒讓民眾更有感

2018年06月24日 04:11 中國時報 王揚傑 報導

新北市警方查獲各式新興型態毒品。（新北市警局提供）

警方過去掃蕩毒品，不論是人數還是毒品重量，數據績效都非常可觀，但民眾卻感受不到身邊毒害減少，「向毒品宣戰」往往淪為口號，對此，新北市警察局長胡木源強調，查緝毒品不能再走立竿見影的績效論老路，斷根溯源，減少毒品新生人口，才是該走的方向。

胡木源表示，政府多次宣示反毒是施政重要政策，過去檢警調的作法多以加強查緝毒品及吸毒人口為主，執行效果透過統計數據顯示，每次都能「成果豐碩」，但由於只以單一犯行移送地檢署，難符合聲押及羈押要件，形成「今天抓，明天放」，民眾感受不到毒害減少。

胡木源說，反毒工作要有整體戰略，新北市府去年7月成立毒品防治辦公室，以「減少毒品新生人口，避免施用毒品升級」為策略主軸，整合警察局、衛生局、社會局及教育局資源，並指派專人進駐，讓訊息橫向迅速有效傳遞，包括毒品情資。

市警局因應市府毒防辦運作，在刑警大隊成立毒品查緝溯源中心，胡木源表示，中心成立後由教育局獲取的情資，已破獲9件毒品案；近日也有衛生局提供情資的案例，住在樹林區的犯嫌長期施用K他命，有情緒不穩、擾亂鄰里的情況，刑大蒐證後已將犯嫌查緝到案。

胡木源指出，以上述案件為例，警方在查獲犯嫌後，進而與社區民眾建立互信關係，不僅可構築更綿密的情報網，也可讓民眾確實感受到警方緝毒的決心與成效。

胡木源強調，自今年4月1日起推動溯源計畫後，溯源中心已支援340件毒品案件溯源，報請檢察官指揮查獲19名藥頭，其中檢察官聲押4人，法院裁定羈押3人；也因警方強化了犯罪羈押要件的期前蒐證，使檢察官可對犯嫌聲押，進而法官核准羈押，讓社會不再有「今天抓，明天放」的觀感。

(中國時報)