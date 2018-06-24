新北衛生局反毒 建置防毒保衛站

新北市府衛生局透過教導學童種植紫錐花健康成長，從中宣傳反毒觀念。（吳岳修攝）

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中國時報
報導吳岳修

反毒防毒不能只靠警察，司法制裁只能治標不治本，新北市府衛生局制定全面化毒品危害防制策略，要從校園教育、社區宣導做起，配合醫療院所規畫毒品成癮者戒癮治療輔導，讓反毒意識深植民眾腦海，建構完善之社會防毒網絡，「從根本著手，反毒防毒才能見效。」

衛生局長林奇宏指出，反毒最重要從教育著手，讓青年學子們瞭解毒品對人體危害的嚴重性，才能有效遏止接觸毒品，衛生局及所屬衛生所在2015年起至今，已在新北市內各級學校開辦校園宣導講座216場，計有4萬3807人次參與。

林奇宏說，衛生局同時以開發營隊、入校導讀等創新多元宣導方式，讓反毒的資訊確實傳達，包括帶領青少年以閱讀英國名著「嗑藥」的導讀計畫，帶領學子瞭解毒品；舉辦「暑期戲劇營隊」、「健康小學堂」競賽等活動，讓學童們在遊戲與活動中增加自信心與成就感；對國中小學生的「菸檳及成癮物質入班宣導」、「性福巴士」開入大專院校園遊會，從中宣導香菸、檳榔、毒品及愛滋病的觀念，讓學生遠離危險。

林奇宏也說，反毒一定要貼近民眾，讓民眾能自發反毒與知道求助，衛生局以社區藥局為據點，建置「防毒保衛站」，宣導民眾可以就近找住家附近的藥師求助或諮詢藥癮問題；另外也結合鄰里長等地方團體，辦理「前進社區反毒巡講」，並運用網紅對於年輕族群的號召力，以詼諧手法製作反毒影片，串起校園與社區的生活防線，讓反毒意識深植每個人生活。

「吸毒也是一種疾病」，林奇宏表示，檢察官配合裁處緩起訴附命醫療的藥癮個案，以治療為優先，衛生局規畫「替代治療」及「非海洛因戒癮治療」等傳流醫療，協助有心戒癮民眾評估及診斷，再給予個別化藥癮治療計畫，同時結合民間戒癮機構，運用環境隔離模式，協助成癮者重新建立規律健康生活作息，2015年起至今已收容2274名戒治者，追蹤輔導關懷對象3105人。此外，衛生局也從今年起試辦「在地化治療性社區服務專案」，將專業醫療引入新北市中途機構，提供住民12個月心理諮商、團體治療、職能治療、家族治療等心理復健醫療，輔以定期評估及調整處置內容，就算個案離開也會定期追蹤關懷，做到一條龍式的戒除毒癮、回歸社會服務。

(中國時報)

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