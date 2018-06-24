毒防辦首創立大功　 逾萬名毒蟲就逮

2018年06月24日 04:11 中國時報 報導吳岳修

新北市刑警大隊偵二隊查獲毒品咖啡包的包裝袋27萬枚，現場壓制運毒的藥頭。（新北市警局提供）

新北市府宣誓打擊毒品，去年7月結合衛生局、警察局等相關單位成立全國首創「毒品防治辦公室」，破獲9196件毒品案，逮捕1萬451名毒販及毒蟲，查獲市價近百億的555.6公斤各式毒品，執行反毒宣導2000場及擴大尿液篩檢3萬多人次，緝毒成果豐碩。

新北市府「毒品防治辦公室」日前辦理成果展，包含各級毒品及變裝新興毒品模型、毒品氣味模擬、藥癮者吸食後果的紀錄片等，以及讓毒品無所遁形的「拉曼光譜儀」檢測儀及快篩試劑，同時結合AR互動科技，如吸食後臉部實境模擬器等，以科技化的呈現方式，達到耳目一新、寓教於樂的效果。

衛生局長林奇宏說，新北市在相關局處攜手努力下，毒品防制績效連年榮獲全國第一。去年7月更結合警察局、衛生局、教育局、少輔會、社會局、經發局及勞工局，成立全國獨一無二的「毒品防治辦公室」，透過預防宣導、緝毒溯源、處遇扶助等各組分工合作，達到打擊毒品、防制用毒、戒治毒癮等多方效果。

市長朱立倫表示，毒品不僅戕害個人的身心、家庭，也是影響社會治安、侵蝕國力的一大隱憂。尤其不法業者近來常將毒品甚至不明藥物添加在果凍、即溶咖啡包、奶茶包或巧克力內，外觀幾乎無法辨別，新北市府希望深入校園、透過影像或話劇等各種宣導，讓民眾提高警覺、拒絕毒品。

防治毒品不能只透過司法，還要配合教育、醫療力量、就業輔導及社會大眾的協助，把毒品從毒犯、成癮者身上去除，更重要的是讓未接觸毒品的正常民眾遠離毒品。

這次成果發表會邀請警犬隊、中信反毒教育基金會、貓頭鷹親子教育協會、國紹泌尿教育基金會、淨化文教基金會、解毒戒癮協會等民間團體，展現公私部門共同協力反毒的成果。

(中國時報)