桃市反毒博覽會 守護新世代健康

2018年06月24日 04:11 中國時報 楊宗灝 報導

桃園市政府與教育部6月26日起舉辦一系列反毒活動，展現中央部會、地方政府與民間團體共同推動新世代反毒策略成果。（桃園市教育局提供）

2018「拒毒健康新世代、愛與關懷作伙來」

桃園市政府與教育部自6月26日起舉辦一系列反毒活動，除反毒教育特展外，6月30日更規畫反毒博覽會，展現中央部會、地方政府與民間團體共同推動新世代反毒策略成果。

教育部「2018拒毒健康新世代、愛與關懷作伙來」全國反毒成果系列活動，以輕鬆有趣方式，建立學生及民眾正確反毒觀念，拒絕毒品的技巧，促進青少年對毒品及藥物濫用的認知與態度。

行政院長賴清德曾表示，國人對治安平穩及安居樂業的生活環境要求，從未改變。目前台灣毒品吸食人口不斷增加，且吸食年齡有下降趨勢，因此將反毒列為重要施政工作，積極落實推動相關政策，期許大家應有「反毒工作、人人有責」的理念。

尤其反毒工作需要個人、企業、學校、政府共同努力，維護學生身心健康，營造友善校園環境，為學校及社會搭起「反毒守護牆」。

桃園市政府教育局指出，6月26日起於桃園市政府文化局展演廳推出「智慧識毒─揭開毒品上癮的真相」教育特展，現場將播放「防制兒少藥物濫用反毒行動3D電影」，邀請國中小學生進行校外教學，並開放民眾免費入場，現場也提供紀念品。

重頭戲反毒博覽會則將於6月30日在桃園市府廣場登場，當天將邀請行政院、教育部、桃園市政府長官及貴賓擔任頒獎人，針對反毒微電影、106年度反毒績優團體及志工進行領獎，現場並展示獲獎者的反毒成果。

桃園市教育局表示，反毒博覽會活動將邀請教育部及中央各部會、各縣市學生校外生活輔導會、106年度績優大專院校、民間團體設攤，除觀摩各單位反毒宣導特色，也藉由闖關趣味活動，及設計桃園觀光景點反毒護照，讓參與民眾、同學集滿紀念戳章，就能兌換贈品，參與反毒意象遊樂設施，並有機會摸彩抽中電動自行車等大獎，歡迎民眾踴躍前往參加。

(中國時報)