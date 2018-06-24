桃市警掃蕩見效 瓦解社區毒販

桃園市警局持續封城掃蕩，將治安顧慮場所查緝毒品列為首要目標。（桃園市警察局提供）

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中國時報
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桃園市警局查獲各式毒品中不乏新興毒品，呼籲民眾不要以身試毒。（桃園市警察局提供）
桃園市警局持續封城掃蕩，將治安顧慮場所查緝毒品列為首要目標。（桃園市警察局提供）
桃園市警察局查緝毒品績效一覽

為落實執行行政院「新世代反毒策略（緝毒工作）」、台灣高等檢察署「安居緝毒執行專案」以及內政部警政署「警察機關精進緝毒成效工作計畫」等專案查緝工作，桃園市政府警察局以查緝社區型中小盤毒販及其販毒網為目標，全面查緝隱藏於大樓社區之販毒網，防堵毒品蔓延，建構社會安全網，不間斷執行查緝工作，全面肅清社區、校園供毒藥頭，以及掃蕩轄內KTV、汽車旅館等易聚集施用毒品之處所，提升毒品案件查緝能量。

桃園市政府警察局局長黎文明呼籲民眾應從事正當休閒活動，並要求所屬將檢肅毒品列為治安重點工作，整合團隊力量，發揮合作默契，強化打擊犯罪偵查能量，勿枉勿縱，具體回應民眾對警方打擊犯罪維持社會治安之期待，除暴安良，以安定社會民心。

桃園市政府警察局自2017年4月14日起規劃執行封城掃蕩勤務，迄今共執行7次，將毒品列為重點工作，執行成效斐然。今年1月起至6月共執行2次「封城掃蕩」專案及2次安居緝毒專案（查緝中小盤藥頭），今年迄6月3日止查獲各類毒品案件2602件2837人，緝獲各級毒品重量共47.23公斤，查獲毒品咖啡包216件231人73公斤、彩虹菸19件21人、毒品咖啡包分裝場10件18人、大麻工廠4件7人、彩虹菸工廠1件1人。

桃園市政府警察局目前仍持續執行新世代反毒行動，列為經常性重點工作綿密執行，執行規劃封城掃蕩行動，全力肅毒以維轄區治安。因新興混合式毒品的原料取得以及加工相對容易，經常隱身在一般的社區大樓，影響社會治安甚鉅，故特別鎖定潛藏在社區大樓內的販毒集團以及毒品咖啡包分裝場強力查緝，以瓦解毒品供給網絡，向上溯源、向下斷根，打擊毒品犯罪，遏止毒品之危害。

為持續展現打擊犯罪的能力與決心，桃園市政府警察局亦與社區、大樓建立毒情通報及協助機制，將社區管理委員會、保全系統能量拉入為反毒夥伴，鼓勵反映毒品犯罪情資。

(中國時報)

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