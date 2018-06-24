基市警嚴打毒品 掃蕩毒害熱點

基隆市警局今年4月在慶安宮舉行安居緝毒打詐記者會，局長黃明昭（台上中間站立者）向民眾宣誓掃毒決心，同時也受到行政院長賴清德舅舅、國策顧問童永（黃明昭右）勉勵。（基隆市警局提供）

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中國時報
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基隆市警局在「安居緝毒專案」期間，光今年1月至5月間，共查獲24099.66公克的毒品，辦案迅速且成效亮眼。（基隆市警局提供）

基隆市警察局為淨化轄區治安、掃除毒品危害，特別結合內政部警政署與台灣高等檢察署規畫實施的「安居緝毒專案」，並配合基隆地檢署，針對販毒者據為發送毒品的大樓與社區、群聚施用毒品的地點及毒品交易熱點等處所實施威力掃蕩，提供市民安心生活環境，並讓民眾相當有感，熱烈回響不斷。

市警局為嚴打毒品、宣導反毒觀念不遺餘力，特地在專案期間規畫局長、副局長、主任祕書及分局長參與基隆市各大型社區、大樓社區治安座談會，及派員警參與轄內社區活動及各項民眾聚會，專案期間共計辦了389場次，宣導民眾達2萬7580人次，獲得各界好評，鄉親都深深表達感謝。

透過成立「友善通報網」聯繫平台，警方針對隱藏於「社區、大樓內的販毒者」、「幫派涉毒地點」、「群聚施用毒品地點」、「青少年易遭引誘聚集施用地點」及「毒品交易熱點」等5項為查緝重點，並將毒販藥頭列入首要打擊目標，同步擴大臨檢，防止毒品擴散。

市警局分析，近3年來查獲毒品案件中，施用種類主要為愷他命及安非他命，且現行新興毒品為躲避警方查緝，包裝樣態多變，警方曾查獲將毒品偽裝成咖啡包、奶茶包、糖果、沖泡飲料、零食等案例，此類包裝極易降低青少年的警戒心，誘惑誤食，遂於專案期間將積極鎖定混合型毒品加強查緝。

此外，市警局也在今年4月16日於慶安宮，受到行政院長賴清德舅舅、國策顧問童永勉勵，同時將慶安宮媽祖加持過外包裝印有「安居緝毒打詐」資訊的「安居祈福米」送給民眾。

基隆市警局長黃明昭表示，為宣誓強力掃毒決心，貫徹政府反毒政策，不僅將社區型販毒網列為查緝第一目標，並針對毒販採取「刨根斷源」，以徹底瓦解販毒集團，並呼籲民眾勇於向警方檢舉，共同營造安心生活的居住環境。

有鑑於毒品戕害青少年及國人健康甚鉅，基隆市警局也鼓勵大家遠離是非場所，拒絕毒品誘惑，如發現有毒品成癮徵兆，應及早導正，如有需求可撥打免費戒毒專線0800-770885尋求協助。

(中國時報)

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