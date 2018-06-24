掃毒成果豐碩5個月破案近千件

2018年06月24日 04:11 中國時報 張穎齊 報導

破案績效亮眼！基隆市警局在「安居緝毒專案」期間，光今年1月至5月間，共偵破904件毒品、逮捕896人，並查獲24099.66公克的毒品，且第1波專案行動的羈押率不僅百分百，並在「青春專案」首周就瓦解跨國運毒集團，令犯罪份子聞風喪膽。

警方於第1波專案期間，針對出租套房較多、出入人口較為複雜的社區大樓，共清查10處，出動百名警力同步執行搜索、拘提及臨檢，查獲社區型販毒案9件、30人，聲請羈押11人、准押11人，羈押率達100％，另群聚施用毒品案查獲1件7人，並起獲各級毒品9731.24公克，掃毒成果豐碩。

其中，較為矚目案件為5月間破獲張姓嫌犯等2人的製毒工廠案，查扣新興毒品梅片糖錠成品1068公克、半成品2208公克、製造分裝用打錠機1台、攪拌機1台、乾燥機1台、磅秤1台、封口機2台、製造流程筆記1張、夾鏈袋1批、毒咖啡包77包、毒品藥錠18顆、毒品分裝袋等證物，全案依製造、販賣、持有毒品等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

另外，基隆市警方也在今年初接獲一宗「陳氏跨國運毒集團」案，經過半年來鍥而不捨地追查毒品來源，確認上游提供毒品嫌疑人身分後，於本月青春專案首周，陸續將3名嫌犯緝捕到案，共查獲第3級毒品一粒眠近17公斤，3嫌亦均遭裁定羈押，捷報傳出，使得警方士氣大為振奮。

基隆市警察局重申警方打擊毒品犯罪之決心與信念，除將接續落實執行安居緝毒理念，及向上溯源追查上游供毒者外，另外也將強化犯罪預防宣導作為，深入社區及建構友善通報網，主動走入社區與民眾聯手打擊毒品犯罪，以有效降低毒品危害，展現警方守護治安的決心及改善居住環境的理念。

(中國時報)