掃毒成果豐碩5個月破案近千件

基隆市警方在執行第1波「安居緝毒專案」時，出動百名警力搜索各大社區，共聲請羈押11人、准押11人，羈押率達100％。（基隆市警局提供）

友善列印
中國時報
報導

破案績效亮眼！基隆市警局在「安居緝毒專案」期間，光今年1月至5月間，共偵破904件毒品、逮捕896人，並查獲24099.66公克的毒品，且第1波專案行動的羈押率不僅百分百，並在「青春專案」首周就瓦解跨國運毒集團，令犯罪份子聞風喪膽。

警方於第1波專案期間，針對出租套房較多、出入人口較為複雜的社區大樓，共清查10處，出動百名警力同步執行搜索、拘提及臨檢，查獲社區型販毒案9件、30人，聲請羈押11人、准押11人，羈押率達100％，另群聚施用毒品案查獲1件7人，並起獲各級毒品9731.24公克，掃毒成果豐碩。

其中，較為矚目案件為5月間破獲張姓嫌犯等2人的製毒工廠案，查扣新興毒品梅片糖錠成品1068公克、半成品2208公克、製造分裝用打錠機1台、攪拌機1台、乾燥機1台、磅秤1台、封口機2台、製造流程筆記1張、夾鏈袋1批、毒咖啡包77包、毒品藥錠18顆、毒品分裝袋等證物，全案依製造、販賣、持有毒品等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

另外，基隆市警方也在今年初接獲一宗「陳氏跨國運毒集團」案，經過半年來鍥而不捨地追查毒品來源，確認上游提供毒品嫌疑人身分後，於本月青春專案首周，陸續將3名嫌犯緝捕到案，共查獲第3級毒品一粒眠近17公斤，3嫌亦均遭裁定羈押，捷報傳出，使得警方士氣大為振奮。

基隆市警察局重申警方打擊毒品犯罪之決心與信念，除將接續落實執行安居緝毒理念，及向上溯源追查上游供毒者外，另外也將強化犯罪預防宣導作為，深入社區及建構友善通報網，主動走入社區與民眾聯手打擊毒品犯罪，以有效降低毒品危害，展現警方守護治安的決心及改善居住環境的理念。

(中國時報)

基市警嚴打毒品 掃蕩毒害熱點 竹市端藝文饗宴 多元活動斷毒品…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。