竹市端藝文饗宴 多元活動斷毒品誘惑

新竹市政府提供健康舞台，讓每個人都有自己的舞台可以展現自我，拒絕毒品誘惑，活出亮麗人生。（陳育賢翻攝）

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中國時報
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為了回應中央推動的新世代反毒政策，新竹市政府積極透過多元的社團活動以及豐富的藝文饗宴，提供學子們更多的活動選擇，促進學生走出校園從事正當的休閒活動，進而達成學生認識毒品、拒絕毒品危害的教育目的。

新竹市長林智堅指出，新竹市毒品防制成效始終卓著，在毒品防制方面，除了減少個人接觸毒品的可能性外，提供家庭、社交上的援助也是非常重要的一環，因為「毒品只是問題的表面，青少年尋求毒品的慰藉，多半是因為生活中遭遇的困境無法解決，才會以吸毒逃避問題。」

新竹市政府注意到這個因素，特別規畫許多藝文、親子休閒與體育性活動，如「新竹生活節」，邀請熱音、熱舞團隊，在東門城表演舞台互軋演出。

「搖元宵」晚會，邀請旺福、滅火器樂團接力演出；也打造東門市場青年基地，建構屬於年輕人的餐飲、休閒場域，讓年輕人、學生的流行文化受到重視，擺脫次文化的壓迫，每個人都有自己的舞台可以展現自我，獲得成就感及自信心，也更能避免毒品誘惑，活出亮麗的人生。

同時，新竹市也將在7月21至29日舉辦「新竹300城市博覽會」，以城市光榮、科技未來、生態環境、文化生活4大主題，展現新竹市的城市風貌，並呈現新竹市多元、包容各種文化內容的城市特質，讓每個人認識新竹歷史與城市發展脈絡，並特別邀請年輕人擔任志工，跟大家介紹新竹的美好，也讓年輕學子有更多機會，融入新竹市之中，從認識到認同，展現生命價值。

(中國時報)

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