扎根反毒教育守護校園淨土

新竹市政府鼓勵青少年在自己的舞台上展現自我，在獲得成就感及自信心後，也更能拒絕毒品的誘惑，活出亮麗的人生。（陳育賢翻攝）

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中國時報
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為了宣示反毒決心，打造健康環境，新竹市政府結合民間單位及專業醫療等資源，推動防制學生藥物濫用策略，透過舞蹈戲劇及研討會等多元化呈現方式，讓新竹市成為健康無毒的幸福城市。

2018年4月起，富禮國中、載熙及建功國小3區學校，推行校園親職教育與反毒巡演系列活動，配合新竹市家長聯合會及建華國中「就是愛表演社」學生舞蹈劇共同合作，以搭上時事與理論結合講述，讓參與的民眾及學生深刻體認毒品的危害。

面對層出不窮的新興毒品氾濫，以及毒品入侵校園等現象持續蔓延，2017年5月11日行政院提出統合防毒、拒毒、緝毒、戒毒及修法配套等5大面向之「新世代反毒策略」，並以「人」為中心追緝毒品源頭，以及以「量」為目標消弭毒品存在，不讓年輕學子遭受毒害。

教育處指出，面對防不勝防的毒害威脅，市府結合校園、家庭、社區，推動多元宣導、加強反毒教育，建構校園防毒守門員網絡，阻絕新興毒品進犯校園。

「反毒不再只是口號」，新竹市推動「縱向支援、橫向合作模式」，結合教育處、學校到家長會、民間單位縱向合作，橫向連結毒防中心轄下團隊、校外會與輔諮中心等單位，建立點、線、面之拒毒網絡，使藥物濫用防制工作可以從「人」的角度擴展到「生態」環境，再進行到「政策」推動，宣示守護校園淨土的決心。

(中國時報)

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