南投反毒秀創意 3D電影加深危機意識

2018年06月24日 04:11 中國時報 廖志晃 報導

透過反毒3D影片，讓師生了解毒品的危害無所不在。（南投縣政府提供）

南投縣政府為營造無毒校園，將反毒意識深耕校園及社會，以多元化方式、多樣化動態體驗的反毒宣導內容，展現反毒決心及態度，並結合南投地檢署、衛生局毒品危害防制中心、警察局、學生校外生活輔導會及社會民間團體資源，全面進行反毒、拒毒。

2017年，南投縣政府與中國信託反毒教育基金會舉辦反毒巡迴展覽，宣導「識毒．拒毒」觀念，共分7大展區，充分呈現體驗及互動模式。從監獄空間模擬、新興毒品資訊真實展示、毒品真實氣味嗅聞、吸食者真情告白、及吸食毒品後遺症3D呈現等，真實上演吸食毒品歷程，將反毒意識深植心中。

「模擬體驗還不夠真實，聽、看、聞不能真實表達毒品帶來的傷害！」因此，反毒展覽完畢後，為使反毒意識更深刻人心，更以「無毒有我．有我無毒」為主題，結合慈濟大學退休教師聯誼會，辦理全縣國中入校巡迴反毒宣導，以中寮國中為首站出發，自2017年12月20日起，巡迴全縣32所國中，至2018年5月25日在水里國中結束，深入校園反毒宣導。

除了藥物濫用宣導，更搭配更生人、被害者、吸食者家屬的現身說法，完整真實呈現吸毒者內心的悔悟及遺憾、實際道出吸毒者家屬的無奈、可悲及吸食毒品所引發連鎖效應─犯罪所帶來的悲劇！期盼用不一樣的角度，將毒品所造成的傷害、痛苦完整呈現，讓學生更能了解毒品的危害，進而接受最重要的概念「毒品有害，千萬不能碰觸」。

3D反毒電影多元動態影像帶來視覺震撼及互動，讓南投縣反毒宣導增添更多樣元素，成果斐然，自2018年4月9日以營北國中為首站出發，展開為期將近1個月的3D反毒電影全縣巡迴演出。

電影內容完整演繹出毒品對於人類大腦造成的損害及後遺症，透過3D呈現使教職員及學生清楚毒品的危害，以降低學生在好奇心驅使下，嘗試毒品的機率，接著以競賽及互動方式，讓學生能在短時間內了解毒品的來源、所造成的傷害、對人體及精神狀況的影響，讓學生能堅決拒絕毒品。

(中國時報)