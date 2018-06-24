185所學校掛布條拒毒品入侵

「無毒有我．有我無毒」深入校園宣導。（南投縣政府提供）

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中國時報
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拒絕毒品入侵校園，南投縣政府與南投地檢署、南投縣學生校外會，舉辦「無毒有我．有我無毒」活動，全縣15所高中、職及170所國中、小學，同時在106學年度學校開學日懸掛反毒布條，希望落實反毒教育至全國各社區、學校、鄰里，讓拒毒工作形成全民運動。

南投縣政府並辦理「向日葵爸爸、向日葵媽媽認輔志工」培訓，進入校園協助輔導、陪伴及關懷因藥物濫用成癮及高危險、高風險家庭學生，協助學生找到自我價值與期望。透過生命體驗、生涯探索、戶外活動、技職等課程活動，讓學生找到自我未來方向及價值，遠離毒品殘害。

另外，透過不定期入校輔導及陪伴關懷的模式，讓學生有外在支持系統的輔助，進而建立自信心；再以實際到高中、職校的職業試探、實作讓學生找到人生方向及興趣，發展自己未來道路走向，輔以體驗探索、生命教育的戶外活動建立學生情感關懷，將學生引導回歸正確的方向。

為使反毒教育扎根國民小學，說故事志工爸爸、媽媽們藉由繪本導讀，讓小學生建立反毒意識，並有效提升反毒知識，擴大宣導範圍及效益，將反毒意識深耕校園，營造健康清新的無毒校園環境。

志工爸媽說故事活動未來將在每學期班親會、大型集會或晨間活動時機入班服務學生，並以小班制、採分齡、分層宣導模式，讓反毒意識從小扎根。

(中國時報)

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