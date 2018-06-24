2018年06月24日 04:11 中國時報 周曉婷 報導

台南市政府警察局透過反毒宣導，培養反毒小尖兵。（台南市政府警察局提供）

台南市政府警察局強力掃毒，起出大麻植株。（台南市政府警察局提供）

毒品氾濫儼然成為國安問題，台南市政府警察局刑警大隊透過大數據分析台南毒品犯罪特性，成立「打擊毒品犯罪中心」，整合各單位力量，全力查緝毒品犯罪，透過向上溯源追查製造、販賣、運輸毒品者，配合強力宣導推動全民反毒、建構友善通報網，以清出毒品黑數，打造台南無毒家園。

台南市政府警察局為打擊毒品犯罪以查緝、宣導、防制、整合等4大面向，在警力的運用上，以建構合理健全的獎勵及激勵式的升遷制度、廣發破案獎金並以致贈破案茶為員警打氣等方式，提升員警線上查緝能量達往年136.29％，提升百分比為六都第一。

藉由專責警力運用科技偵蒐、統合各單位、建置資料庫大數據分析、建立溯源機制等方式，力求向上溯源查緝少年及供毒藥頭，與去年相較，查獲毒品犯人數提升29.39％、查獲製造、運輸、販賣及意圖販賣而持有毒品等4類關鍵績效指標案件藥頭人數提升110.2％。

此外，全市79處曾被查獲多起毒品案件之營業場所及犯罪組織及幫派涉毒地點，均列為市府公共安全聯合稽查重點處所，由市警局規畫勤務、加查察場所內不法行為，並由第3方警政即市府消防、工務建管、地政、稅務、勞工、衛生等各局處加強查核，至5月底止，查獲違法主管機關法令15家並依規定裁處。

儘管檢警單位多年來強力掃毒，惟民眾仍認為毒品充斥於社區角落，為了讓人民有感，進一步讓全民都成為反毒尖兵，台南市政府警察局推動「安居緝毒、友善通報」專案，以大數據分析不同族群吸食毒品特性，利用各項集會場合、分層分眾展開反毒宣導。

除了毒品產生的危害及各級毒品的介紹，台南市警方更以「沒吃ㄟ死（成癮性）、吃了ㄟ死（濫用性）、大家作伙死（社會危害性）」等淺顯易懂的順口溜，輔以現場展示擬真毒品，加深民眾感受及印象，並藉此鼓勵民眾友善通報，讓警方能在第一時間立即處理，消弭犯罪，再者，警方對於通報者完全保密，確保通報者人身安全，警民合作無間以共創台南無毒家園理想。

(中國時報)