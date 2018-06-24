台南社區警政治安會報拓防護網

2018年06月24日 04:11 中國時報 周曉婷 報導

警力有限，民力無窮！台南市政府警察局在與社區居民互動過程中，屢屢發現民眾對良好治安的渴望，居民的社區意識加上與警方保持密切的聯繫、讓全民共同維護治安的理念更容易落實。2017年9月起，台南市政府警察局全台首創由各分局輪流辦理「社區警政治安會報」，逐步建構全民治安防護網。

此一會報邀集里長、社區發展協會理事長、五力幹部、金融機構、學校代表等與會，由各分局長針對掃蕩毒品犯罪（含新興毒品）等警政作為，與參加者分享，市警局長黃宗仁也向與會民眾報告警政的經營理念及強力掃毒之決心，至目前為止，已舉辦16場，參加人次超過1500人。

台南市政府警察局統計，經由友善通報執行「安居緝毒專案」，陸續查獲K他命成品8.2公斤，液態半成品400公斤並起出各項製毒器具，一一瓦解歹徒的製毒工廠。再者，經由區域聯防在安平漁港澎湖籍漁船「正一號」改造密艙內查獲起出第二級毒品大麻花約264公斤、國際合作在印尼萬丹省ANYER海灘查獲運毒集團，當場查扣二級毒品安非他命約1000公斤，溯源追查破獲25人販毒集團等社會矚目、嚴重危害國家社會案件。今年迄5月底止，共計查獲毒品案2380人，查扣毒品14.125公斤。

台南市政府警察局表示，治安沒有永遠的勝利，只有不斷地努力，無毒家園需要全民共同參與，政府才能掌握毒品的施用者，進一步幫助他們對抗毒品與剷除供應者。台南市在治安及服務滿意度23次獲得「六都第一」，台南市警察絕不自滿，市民的肯定與支持是警察打擊犯罪、掃蕩毒品最大的後盾。

(中國時報)