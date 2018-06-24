高市掃毒全民聯手

全民防毒，大家一起來。圖中為高雄巿副巿長蔡復進、副祕書長蔡柏英以及毒防局長宋孔慨。（毒防局提供）

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中國時報
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高巿府警察局苓雅分局今年2月會同海巡署破獲史上最大K他命走私案，各有功人員受到時任高雄巿長陳菊（中）表彰。（高巿府新聞局提供）
今年2月高巿府警察局苓雅分局會同海巡署破獲史上最大K他命走私案，時任高雄巿長陳菊（右二）前往分局，肯定破案的努力。（高巿府新聞局提供）

6月26日是聯合國制定的「國際反毒日」（International Day against Drug Abuse and illicit Trafficking），高雄市政府毒品防制局為響應國際反毒日，25日於中山工商舉辦「關懷無國界，反毒零界線」，號召公私部門與民間力量一同來宣示反毒決心。

近年來聯合國持續推動「傾聽－傾聽兒童和青少年是幫助他們健康安全成長的第一步」，儘管遏止毒品販運和藥物濫用是政府的責任，但社區也能做出重大貢獻，家庭、學校、公民團體與宗教組織都能為將毒品趕出社區貢獻一己之力。

對此，高雄市代理巿長許立明也指出，全世界不分國家、種族或文化，皆面臨到毒品帶來的公共衛生與治安問題，尤其毒品種類推陳出新且變化快速，加上資訊傳播管道多元便利，導致毒品的運輸與買賣的手法不斷更新。

今年2月，高市府警察局苓雅分局運用數位鑑識及大數據資料過濾分析，會同海巡署於高雄外海查獲東港漁船走私K他命1289.6公斤，是史上最大宗，時任高雄市長陳菊親自到分局表彰有功人員，也展現高雄巿緝毒的決心與毅力。

許立明表示，台灣位於世界重要的樞紐地帶，高雄不僅有國際航空站，高雄港更為世界第13大港口，容易吸引毒梟做為轉手走私，因此絕不能輕忽毒品的危害，須加強查緝，拒毒於境外，防範於未然。

毒品防制局長宋孔慨深感毒品對於國人與家庭社會帶來的傷害，他表示，在毒防局成立這半年以來，傾全力結合公私部門加強宣傳，針對社區、校園、監所、職場等以分群分眾方式提供適合的宣導，並在高雄高分檢檢察長楊治宇、高雄地檢署檢察長周章欽以及橋頭地檢署檢察長王俊力全力支持下，共同營造健康安全的生活環境。

此次活動結合衛生局、教育局、警察局、社會局、原住民事務委員會、轄區公所、民間公司行號、本市外籍移工及毒防基金會等民間資源，共同推動「關懷無國界，反毒零界線」活動，響應世界反毒潮流、打造健康幸福城市，發揮公私協力效能，冀以預防毒品新生人口及提供友善藥癮者處遇服務。

(中國時報)

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