打造無毒家園1看2聽3抱報

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中國時報
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毒品防制是拯救下一代的工作，救一個人救一個家庭，為進一步提升毒品防制工作，高雄市政府於今年1月1日率全國之先，成立「毒品防制局」，統籌高雄市整體毒品防制策略，整合執行「防毒」、「拒毒」、「戒毒」及結合「緝毒」四大工作區塊，擘畫高雄成為無毒家園宜居城市。

毒防局結合「財團法人高雄市毒品防制事務基金會」，讓藥癮問題去標籤化，建構多元、全面的預防輔導、戒癮處遇與社會復歸服務網絡。另與民間資源建置友善社區平台，提供藥癮者參與社區志願服務、成長課程、健康休閒與就業與技能培訓等機會。

近年來，吸毒有年輕化的趨勢及濫用型態的改變，又新興毒品偽裝成新奇的咖啡包、奶茶、梅粉及跳跳糖等，毒防局也辦理健康天使宣導系列活動，5月11日從苓洲國小出發，以「健康天使123～守護校園雄安全」，宣導「1看（識毒）2聽（傾聽）3抱報（擁抱與通報）」，人人都是健康天使。

針對高雄市17所大專院校加強防毒教育，高巿府日前也邀請藝人畢書盡擔任高雄市反毒大使，透過他在年輕族群的高人氣，呼籲年輕朋友拒絕毒品。

毒防局成立後，結合公私部門網絡已辦理142場約2萬5000人次的防毒宣導，教導民眾辨識毒品及求助管道，依據毒品危害防制條例第21條：於犯罪未發覺前，自動向衛生福利部指定之醫療機構請求治療，醫療機構免將請求治療者送法院或檢察機關。…但以一次為限，鼓勵藥癮者主動接受輔導；並開辦「螢火蟲家族」志工培訓，以過來人扶持陪伴藥癮者自助助人參與社區，目前已有24名志工加入。

(中國時報)

高市掃毒全民聯手 高市警保護青少年 校園防治濫用…

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