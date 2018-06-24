高市警保護青少年 校園防治濫用藥物

2018年06月24日 04:11 中國時報 吳江泉 報導

暑假期間是青少年犯罪高峰期，高雄市政府警察局為確保暑期青少年活動空間，維護身心健全發展，配合內政部辦理展開為期2個月的「暑期保護青少年－青春專案」，加強轄內特定行業營業場所稽查及反毒宣導工作，以營造青少年優質成長環境。

高市警察局少年隊表示，為提倡青少年暑假期間從事正當休閒活動，特別在6月26日暑假期前，結合高雄市立新甲國小，對學生施以法治教育及犯罪預防宣導課程並進行「防治學生藥物濫用」等防制犯罪宣導演講，希望能藉由員警提供實務上的法治教育課程，加強渠等對法律的正確認知，避免再犯，以減少政府對犯罪成本的負擔。

警方指出，加強彰顯高雄市警局執行107年犯罪預防宣導成效，刑大預防組除提供相關法治教育外，並利用案例、課後有獎徵答等方式提升宣導效果，再結合高雄市立新甲國小教師全力宣達，讓青少年學生們認識毒品之危害及所需付出之慘痛代價，充分發揮宣導實效。

警察局長何明洲表示，暑假期間青少年無學校課業壓力，空閒時間較多，如未安排正當活動，容易發生深夜遊蕩留連網咖、電子遊戲場、Pub、KTV，甚至涉足色情、賭博、暴力等有影響青少年身心健康之虞之場所，所以配合內政部辦理實施「暑期保護青少年－青春專案」，並提前實施反毒教育宣導。

何明洲表示，為營造優質青少年成長環境，建立無菸及清新網咖文化，請業者遵守營業場所「拒毒」、「戒色」、「禁賭」及「禁菸」活動，呼籲業者能遵守法令經營事業，與政府為淨化青少年成長環境共同努力。

(中國時報)